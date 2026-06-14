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Foci-vb 2026

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A brazil fociválogatott a Marokkó elleni 1–1-es döntetlennel kezdte meg a világbajnokságot. Az ötszörös győztes ezzel már 21 meccse veretlen, ami a foci-vb nyitómeccseit illeti, azaz 1934 óta nem kapott ki vb-nyitányon, de valószínű azért így sem boldog Brazília.

A New Jersey-ben, 80 ezernél is több néző előtt rendezett meccsen Brazília a 21. percben hátrányba került, Ismael Szaibari a tizenhatoson kívülről átemelte a labdát a kifutó Liverpool-kapus, Alisson Becker fölött. A támadó ügyesen csapott le a labdára, miközben Gabriel és Marquinhos volt határozatlan. Ez volt az első alkalom, hogy Marokkó foci-vb-n gólt szerzett dél-amerikai ellenfél ellen.

A foci-vb egyik legszebb gólja volt Szaibari emelése Brazília ellen
A foci-vb egyik legszebb gólja volt Szaibari emelése Brazília ellen
Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A foci-vb legjobb meccse lehetett volna, de Marokkó leállt Brazília ellen

Marokkó a folytatásban egy darabig még pörgette a játékot, a 30. percig már 12 kapura lövést hozott össze, de Mohamed Ouahbi csapata nem tudta kihasználni fölényét, így Brazília 13 perccel a szünet előtt egyenlített Vinícius Junior révén. A válogatottban 50. mérkőzését játszó támadó Bruno Guimarães passzát vette át a tizenhatoson belül, befelé cselezett, majd nagy erővel a kapuba lőtt Jasszine Bono mellett.

Viníciusnak ez volt a 10. gólja a válogatottban és ez volt az első alkalom, hogy a Real Madrid sztárja gólt szerzett a Selecaóban, de a csapata mégsem tudott nyerni.

Vinicius Junior (Brazil) scores and celebrates his teams first goal during Group C FIFA World Cup 2026, Brazil and Morocco, Met Life Stadium, New jersey, USA on June 14 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
Vinícius bombagóllal egyenlített
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

A korábbi West Ham-középpályás Lucas Paquetá az első félidő hosszabbításban kis híján megszerezte a vezetést Brazíliának, de látványos, ollózós próbálkozását Bono szögletre ütötte. Carlo Ancelotti a szünetben többet is cserélt, de a sérült Neymar még nem állt rendelkezésére, de edzőfelszerelésben a kispadról figyelte az eseményeket.

A 18 éves marokkói Boaddi remek meccsen debütált a világbajnokságon:

A szünet után Carlo Ancelotti csapata fokozatosan egyre magasabb sebességi fokozatba kapcsolt, de a második félidőben mindkét csapat előtt kevés komoly helyzet adódott. A győztes gólhoz Raphinha állt a legközelebb, amikor centiméterekkel maradt le Bruno Guimarães lapos beadásáról a kapu előtt.

A csoport másik mérkőzésén Skócia egy megpattanó lövéssel végül 1-0-ra verte Haiti együttesét, amelyben a 76. percben csereként pályára lépett a Fradi játékosa, Lenny Joseph is.

 

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