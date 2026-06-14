A New Jersey-ben, 80 ezernél is több néző előtt rendezett meccsen Brazília a 21. percben hátrányba került, Ismael Szaibari a tizenhatoson kívülről átemelte a labdát a kifutó Liverpool-kapus, Alisson Becker fölött. A támadó ügyesen csapott le a labdára, miközben Gabriel és Marquinhos volt határozatlan. Ez volt az első alkalom, hogy Marokkó foci-vb-n gólt szerzett dél-amerikai ellenfél ellen.

A foci-vb egyik legszebb gólja volt Szaibari emelése Brazília ellen

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A foci-vb legjobb meccse lehetett volna, de Marokkó leállt Brazília ellen

Marokkó a folytatásban egy darabig még pörgette a játékot, a 30. percig már 12 kapura lövést hozott össze, de Mohamed Ouahbi csapata nem tudta kihasználni fölényét, így Brazília 13 perccel a szünet előtt egyenlített Vinícius Junior révén. A válogatottban 50. mérkőzését játszó támadó Bruno Guimarães passzát vette át a tizenhatoson belül, befelé cselezett, majd nagy erővel a kapuba lőtt Jasszine Bono mellett.

Viníciusnak ez volt a 10. gólja a válogatottban és ez volt az első alkalom, hogy a Real Madrid sztárja gólt szerzett a Selecaóban, de a csapata mégsem tudott nyerni.

Vinícius bombagóllal egyenlített

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

A korábbi West Ham-középpályás Lucas Paquetá az első félidő hosszabbításban kis híján megszerezte a vezetést Brazíliának, de látványos, ollózós próbálkozását Bono szögletre ütötte. Carlo Ancelotti a szünetben többet is cserélt, de a sérült Neymar még nem állt rendelkezésére, de edzőfelszerelésben a kispadról figyelte az eseményeket.

A 18 éves marokkói Boaddi remek meccsen debütált a világbajnokságon:

18-year-old Ayyoub Bouaddi in his WC debut vs Brazil:



-91% pass accuracy (60/66)

-100% pass accuracy in the final third (16/16)

-6 ball recoveries

-5 interceptions

-9 duels won



A star is born 💫 pic.twitter.com/jLvbHA85R1 — ESPN FC (@ESPNFC) June 14, 2026

A szünet után Carlo Ancelotti csapata fokozatosan egyre magasabb sebességi fokozatba kapcsolt, de a második félidőben mindkét csapat előtt kevés komoly helyzet adódott. A győztes gólhoz Raphinha állt a legközelebb, amikor centiméterekkel maradt le Bruno Guimarães lapos beadásáról a kapu előtt.

A csoport másik mérkőzésén Skócia egy megpattanó lövéssel végül 1-0-ra verte Haiti együttesét, amelyben a 76. percben csereként pályára lépett a Fradi játékosa, Lenny Joseph is.