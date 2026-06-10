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Vannak olyan párharcok, sorsdöntő focimeccsek, amelyeken a játékosok sokszor elveszítik a türelmüket és kitör a botrány a pályán. Az azonban nem túl gyakori, hogy egy felkészülési meccsen legyen balhé, márpedig a hölgyek Brazília-USA találkozóján pont ez történt.

Nyugodtan azt írhatjuk a történtek tükrében, hogy konkrétan botrányba fulladt a Brazília–USA női felkészülési labdarúgó-mérkőzés Fortalezában (jó, mondjuk a férfi foci-vb kapcsán sincs minden rendben). A vitákkal és dulakodással teletűzdelt utolsó percekben a játékvezető nyolc piros lapot adott a házigazdáknak: kiállította Arthur Elias szövetségi kapitányt és három segítőjét, a játékosok közül pedig Bia Zanerattót, Tarcianét, majd a lefújás után még két verekedő játékost is "megjutalmazott" egy-egy piros lappal. A brazilok így kilenc emberrel fejezték be a találkozót, majd a játékvezető rendőri kísérettel hagyta el a pályát.

Brazília-USA focimeccseken azért nem gyakori a nyolc piros lap
Brazília-USA focimeccseken azért nem gyakori a nyolc piros lap
Fotó: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Brazília-USA: kitört a fociháború

A rendezők dühét ráadásul az fokozta, hogy 1–0-ra kikaptak, méghozzá Isabela öngóljával. Az 55 144 néző előtt lejátszott mérkőzésen– amely a jövő évi, brazíliai világbajnokságra történő felkészülést szolgálta – a 80. percben becserélték a hazaiak legendás csatárát, Martát. A negyvenéves, hatszor a világ legjobbjává választott klasszis a hazai vb-n is szeretne majd pályára lépni.

@brfootball Brazil received EIGHT red cards during the 1-0 loss to the USWNT 👊 Bia Zaneratto and Tarciane saw red for these incidents, Kerolin and Ludmila were dismissed after the match and four members of the coaching staff were dismissed during the second half #uswnt #woso ♬ original sound - B/R Football

 

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