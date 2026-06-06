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Szoboszlai Dominik felesége visszatért hollandiai kiruccanásából, és élőben követhette végig a magyar a labdarúgó-válogatott Finnország elleni mérkőzését. Buzsik Borka, Szoboszlai Dominik felesége kihasználta az időjárás adta lehetőségeket, és egy meseszép fotót készített a követőinek.

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik legutóbb a Kopaszi-gáton mutatkoztak együtt, amikor a budapesti Bajnokok Ligája-döntő másnapján a Red Bull Four 2 Score országos döntőjén vettek részt. 

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik a Kopaszi-gáton
Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik a Kopaszi-gáton
Fotó: Mediaworks

Buzsik Borka visszatért a kiruccanásból

Mint arról korábban az Origo is beszámolt, Buzsik Borka váratlanul külföldre utazott, s az akkor bejegyzésekből arra lehetett következtetni, hogy a fiatal anyuka Hollandiában tett egy rövid kiruccanást. Húga, Zsóka is minden bizonnyal vele tartott, de ez tényleg csak egy villámkirándulás lehetett, hiszen Borka is jelen volt a magyar labdarúgó-válogatott péntek esti mérkőzésén.

Az esőzés is megnehezítette a futballisták dolgát, de amikor elállt, akkor egy szép szivárványnak lehettünk szemtanúi a Puskás Arénában.

Buzsik Borka is megörökítette a szivárványt
Buzsik Borka is megörökítette a szivárványt
Fotó: borkabuzsik/Instagram

Marco Rossi együttese végül 2-1-es győzelmet aratott a finnek ellen, kedden pedig Kazahsztán ellen lép pályára a debreceni Nagyerdei Stadionban.

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