Brazília veretlenül, csoportelsőként jutott tovább a foci-vb egyenes kieséses szakaszába, ahol Japánnal találkozik. A tét a legjobb 16 közé jutás, és a két válogatott múltja alapján egyértelműen Carlo Ancelotti csapata, az ötszörös világbajnok dél-amerikai alakulat az esélyes. A jelen azonban árnyalja a képet, mert a távol-keleti gárda kiváló teljesítménnyel jutott el idáig, Hollandiával és Svédországgal döntetlenre zárt, míg Tunéziát könnyedén legyőzte. Nem véletlen, hogy a japánok szövetségi kapitánya, Morijaszu Hadzsime nem tart a braziloktól.

Carlo Ancelotti élet-halál harcról beszélt a japánok elleni meccs előtt Fotó: Michael Regan - FIFA / FIFA

"Szerintem pontosan annyi esélyünk van továbbjutni, mint Brazíliának. A tavalyi felkészülési meccsen 3-2-re nyertünk ellenük, és megmutattuk, milyen lehetőségek rejlenek a csapatunkban. Nagyon tiszteljük Brazíliát, de van esélyünk a továbbjutásra” – nyilatkozta a magyar idő szerint hétfőn 19 órakor kezdődő mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón a japánok szövetségi kapitánya.

Carlo Ancelotti mindenre felkészült

Eközben a brazilok főnöke, Carlo Ancelotti a frászt hozta a szurkolókra, amikor kijelentte, ők bizony mindenre felkészültek, bármi megtörténhet, és élet-halál harcnak nevezte az összecsapást.

"Minden lehetőségre felkészültünk, ami egy egyenes kieséses mérkőzésen előfordulhat: hosszabbításra, tizenegyesekre, tényleg mindenre... Megfelelő mentalitásra és elszántságra van szükségünk. A csapat magabiztos és készen áll. A szokásos rutin megváltozik, mert helyi idő szerint délben játszunk. Legalább a stadion kialakításának köszönhetően nem fogunk szenvedni a hőségtől. A nyomást úgy lehet leküzdeni, ha arra koncentrálunk, amit tennünk kell. Nagyszerű ellenféllel játszunk. Brazíliának tapasztalt játékosai vannak az ilyen típusú mérkőzéseken.

Ez nem egy egyszerű kieséses mérkőzés, hanem élet-halál kérdése, mert nincs visszavágó"

- mondta Ancelotti, akit az AS idézett.

Az olasz szakember a brazil válogatott legnagyobb sztárja, Neymar kapcsán elmondta, ha szükség lesz rá, pályára léphet.

„Neymar nagyon jól tért vissza, folyamatosan javul. Kár, hogy nem tudott többet edzeni velünk. Ez nagyban függ a mérkőzés alakulásától, de több mint 15 percet tudna játszani” - fogalmazott Ancelotti.