A futballvilág ismét megállt egy pillanatra, amikor az odensei Dánia–Ukrajna barátságos találkozón a hazaiak középpályása a földre rogyott. Bár a dánok jól kezdtek, az eredmény azonnal másodlagossá vált, amint Christian Eriksen elterült a gyepen. A csapattársak és a szurkolók arcára pillanatok alatt ugyanaz a rémület ült ki, amit a futballtársadalom egyszer már kénytelen volt átélni.

Christian Eriksen újra összeesett

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Eriksen a 65. percben szóváltásba keveredett az ukrán Ruszlan Malinovszkijjal, hirtelen a mellkasához kapott, és a gyepre zuhant.

A kísértetiesen ismerős jelenetekre a csapattársak és a szurkolók azonnal a 2021-es Európa-bajnokságon átélt rémületükkel reagáltak, miközben a szervezők a kamerák elől a már jól ismert takarókkal igyekeztek eltakarni a drámát.

Ám a feszült várakozást végül megkönnyebbülés váltotta fel: amikor Eriksen felesége a pályára sietett, a dán klasszis – mintha csak egy rossz álomból ébredne – felállt, megölelte párját, az ovációtól zengő stadionban pedig végleg félbeszakították a vb-ről lemaradt két csapat számára amúgy is tét nélküli mérkőzést.

Christian Eriksen állapota: megszólalt a dán szövetség

A Dán Labdarúgó-szövetség (DBU) gyorsan reagált, hogy elejét vegye a legrosszabb találgatásoknak. Hivatalos közleményükben megerősítették, hogy a mérkőzést végleg félbeszakították, ami a körülményeket látva az egyetlen ésszerű döntés volt. A legfontosabb és leginkább megnyugtató információ azonban az, hogy a Wolfsburg középpályása eszméleténél van, és a körülményekhez képest stabil az állapota. A helyszíni beszámolók szerint a játékost azonnal kórházba szállították a szükséges kivizsgálásokra.

Az életmentő defibrillátor megint működésbe léphetett

A drámai pillanatokban azonnal felmerült a kérdés, hogy a játékos mellkasába korábban beültetett ICD (beültethető kardioverter-defibrillátor) hogyan reagált az eseményekre. Az orvosi szakértők emlékeztetnek: ezeket a csúcstechnológiás eszközöket pontosan azért kapják a ritmuszavarral küzdő sportolók, hogy egy esetleges újabb leállás vagy zavar esetén azonnali belső sokkot adjanak le, gyakorlatilag másodpercek alatt újraindítva vagy szabályozva a szívet. A gyors stabilizáció valószínűleg most is ennek az apró szerkezetnek köszönhető.