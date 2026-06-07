A futballvilág ismét megállt egy pillanatra, amikor az odensei Dánia–Ukrajna barátságos találkozón a hazaiak középpályása a földre rogyott. Bár a dánok jól kezdtek, az eredmény azonnal másodlagossá vált, amint Christian Eriksen elterült a gyepen. A csapattársak és a szurkolók arcára pillanatok alatt ugyanaz a rémület ült ki, amit a futballtársadalom egyszer már kénytelen volt átélni.
Eriksen a 65. percben szóváltásba keveredett az ukrán Ruszlan Malinovszkijjal, hirtelen a mellkasához kapott, és a gyepre zuhant.
A kísértetiesen ismerős jelenetekre a csapattársak és a szurkolók azonnal a 2021-es Európa-bajnokságon átélt rémületükkel reagáltak, miközben a szervezők a kamerák elől a már jól ismert takarókkal igyekeztek eltakarni a drámát.
Ám a feszült várakozást végül megkönnyebbülés váltotta fel: amikor Eriksen felesége a pályára sietett, a dán klasszis – mintha csak egy rossz álomból ébredne – felállt, megölelte párját, az ovációtól zengő stadionban pedig végleg félbeszakították a vb-ről lemaradt két csapat számára amúgy is tét nélküli mérkőzést.
Christian Eriksen állapota: megszólalt a dán szövetség
A Dán Labdarúgó-szövetség (DBU) gyorsan reagált, hogy elejét vegye a legrosszabb találgatásoknak. Hivatalos közleményükben megerősítették, hogy a mérkőzést végleg félbeszakították, ami a körülményeket látva az egyetlen ésszerű döntés volt. A legfontosabb és leginkább megnyugtató információ azonban az, hogy a Wolfsburg középpályása eszméleténél van, és a körülményekhez képest stabil az állapota. A helyszíni beszámolók szerint a játékost azonnal kórházba szállították a szükséges kivizsgálásokra.
Az életmentő defibrillátor megint működésbe léphetett
A drámai pillanatokban azonnal felmerült a kérdés, hogy a játékos mellkasába korábban beültetett ICD (beültethető kardioverter-defibrillátor) hogyan reagált az eseményekre. Az orvosi szakértők emlékeztetnek: ezeket a csúcstechnológiás eszközöket pontosan azért kapják a ritmuszavarral küzdő sportolók, hogy egy esetleges újabb leállás vagy zavar esetén azonnali belső sokkot adjanak le, gyakorlatilag másodpercek alatt újraindítva vagy szabályozva a szívet. A gyors stabilizáció valószínűleg most is ennek az apró szerkezetnek köszönhető.
Kísért a 2021-es koppenhágai rémálom
Lehetetlen az odensei eset mellett elmenni anélkül, hogy ne idéznénk fel a 2021. június 12-i, Finnország elleni Európa-bajnoki csoportmeccset. A világ akkor élő egyenes adásban nézte végig, ahogy a dán klasszis újraélesztéséért küzdenek a pályán. Eriksen akkor szívmegállást szenvedett, és orvosilag percekre halott volt. Hosszú hónapok kihagyása, az Intertől való kényszerű távozása (mivel Olaszországban ilyen eszközzel tilos profi sportot űzni), majd a csodával határos angliai visszatérése után a sors most sajnos megismételte önmagát.
A futball ilyenkor teljesen másodlagos
Maga a találkozó a tragikus incidensig egyébként a hazaiak elképzelései szerint alakult: Patrick Dorgu és Joakim Mæhle góljaival a dánok magabiztosan vezettek, miközben az ukránoktól Viktor Cihankov tudott szépíteni a szünet előtt. A 2-1-es állás azonban a játék megszakításának pillanatában teljesen lényegtelenné vált. Mindkét szakmai stáb és a játékosok is egyetértettek abban, hogy a meccs folytatásának semmi értelme, hiszen a sportvilág figyelme most kizárólag a dánok tízese felé fordul.