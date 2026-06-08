Nagy riadalommal zárult a dán labdarúgó-válogatott Ukrajna elleni felkészülési meccse, amelynek 65. percben Christian Eriksen a mellkasához kapva összeesett a pályán. A 34 éves csapatkapitányt hosszú perceken keresztül ápolták, s állták körbe a játékosok, míg végül a közönség legnagyobb örömére a saját lábán hagyta el a játékteret. A mérkőzést végül az incidens miatt félbeszakították.
A Wolfsburg futballistájáért néhány éve az egész világ aggódott, miután a 2021-es Európa-bajnokságon szívrohamot kapott a pályán Finnország ellen. A 34 éves játékos életét akkor sikerült megmentenie az orvosi stábnak, majd egy beépített szívritmus-szabályozóval folytatni tudta profi karrierjét.
A dán szövetség csapatorvosa később megerősítette, hogy Eriksen eszméleténél volt, amikor levitték a pályáról, majd azonnal kórházba szállították további kivizsgálásra. A hírek szerint a beültetett defibrillátor megfelelően működött és valószínűleg kulcsszerepet játszhatott abban, hogy nem történt tragédia. A Pécs, az MTK és a Debrecen korábbi focistája, Dr. Horváth Zsolt – aki a pályafutását ugyancsak szívproblémák miatt volt kénytelen idő előtt befejezni – lapunknak adott interjújában beszélt arról, hogy szerinte Eriksen számára lehet-e még innen visszaút a karrierjében.
A pályán összeesett Christian Eriksen megnyugtatta a szurkolókat
Az Ajax, z Inter, a Manchester United és a Brentford korábbi játékosa az eset óta először üzent az Instagram-oldalán, ahol megnyugtató hírekkel szolgált az állapotát illetően. Eriksen hangsúlyozta, hogy a mostani incidens teljesen más volt, mint az öt évvel ezelőtti szívrohama. Elmondása szerint ezúttal a beültetett szívritmus-szabályozó (ICD) adott le egy sokkot, de a készülök megfelelően működött és ellátta a feladatát.
„Szeretném tudatni mindenkivel, hogy jól vagyok, és már otthon lehetek a családommal. Ahogy azt valószínűleg mindenki el tudja képzelni, a pillanat nemcsak rám, hanem a családtagjaimra is nagy hatással volt. Ugyanakkor szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ez egy teljesen más helyzet volt, mint ami 2021-ben történt” – írta a dán labdarúgó-válogatott középpályás.
Eriksen hozzátette, jól érzi magát, és már megkezdte a felépülését.
„Nagyon hálás vagyok a pályán lévő játékosoknak és az egészségügyi stábnak a segítségért, valamint a támogatásért. Emellett rendkívül hálás vagyok azoknak az orvosoknak is, akik az elmúlt évek során vigyáztak rám és a szívemre”
A 34 éves futballista kiemelte, hogy a beépített szívritmus-szabályozó pontosan azt tette, amire tervezték.
Az orvosok szakértelmének köszönhetően a készülék pontosan úgy működött, ahogyan kellett: megvédett, amikor szükségem volt rá.
Eriksen végül arról is beszélt, hogy a következő időszakban a gyógyulásra és a családjára szeretne koncentrálni.
„Most a felépülésre összpontosítok, szeretnék minél több időt tölteni a családommal, elmenni nyaralni, és futballozni a gyermekeimmel” – zárta üzenetét a dán válogatott játékos.
Dánia nem jutott ki a 2026-os foci-vb-re, miután a pótselejtezőben tizenegyesekkel maradt alul Csehországgal szemben, így a magyar válogatotthoz hasonlóan a közelgő Nemzetek Ligája-megmérettetésre készül tovább.
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