Nagy riadalommal zárult a dán labdarúgó-válogatott Ukrajna elleni felkészülési meccse, amelynek 65. percben Christian Eriksen a mellkasához kapva összeesett a pályán. A 34 éves csapatkapitányt hosszú perceken keresztül ápolták, s állták körbe a játékosok, míg végül a közönség legnagyobb örömére a saját lábán hagyta el a játékteret. A mérkőzést végül az incidens miatt félbeszakították.

Christian Eriksen másodszor hozta rá a frászt a világra

Fotó: BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix

A Wolfsburg futballistájáért néhány éve az egész világ aggódott, miután a 2021-es Európa-bajnokságon szívrohamot kapott a pályán Finnország ellen. A 34 éves játékos életét akkor sikerült megmentenie az orvosi stábnak, majd egy beépített szívritmus-szabályozóval folytatni tudta profi karrierjét.

A dán szövetség csapatorvosa később megerősítette, hogy Eriksen eszméleténél volt, amikor levitték a pályáról, majd azonnal kórházba szállították további kivizsgálásra. A hírek szerint a beültetett defibrillátor megfelelően működött és valószínűleg kulcsszerepet játszhatott abban, hogy nem történt tragédia. A Pécs, az MTK és a Debrecen korábbi focistája, Dr. Horváth Zsolt – aki a pályafutását ugyancsak szívproblémák miatt volt kénytelen idő előtt befejezni – lapunknak adott interjújában beszélt arról, hogy szerinte Eriksen számára lehet-e még innen visszaút a karrierjében.

A pályán összeesett Christian Eriksen megnyugtatta a szurkolókat

Az Ajax, z Inter, a Manchester United és a Brentford korábbi játékosa az eset óta először üzent az Instagram-oldalán, ahol megnyugtató hírekkel szolgált az állapotát illetően. Eriksen hangsúlyozta, hogy a mostani incidens teljesen más volt, mint az öt évvel ezelőtti szívrohama. Elmondása szerint ezúttal a beültetett szívritmus-szabályozó (ICD) adott le egy sokkot, de a készülök megfelelően működött és ellátta a feladatát.

„Szeretném tudatni mindenkivel, hogy jól vagyok, és már otthon lehetek a családommal. Ahogy azt valószínűleg mindenki el tudja képzelni, a pillanat nemcsak rám, hanem a családtagjaimra is nagy hatással volt. Ugyanakkor szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ez egy teljesen más helyzet volt, mint ami 2021-ben történt” – írta a dán labdarúgó-válogatott középpályás.