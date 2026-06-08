Nagy riadalommal zárult a dán labdarúgó-válogatott Ukrajna elleni felkészülési meccse, amelynek 65. percben Christian Eriksen a mellkasához kapva összeesett a pályán. A 34 éves csapatkapitányt hosszú perceken keresztül ápolták, s állták körbe a játékosok, míg végül a közönség legnagyobb örömére a saját lábán hagyta el a játékteret.

Christian Eriksen szerencsére jól van

Fotó: BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix

Nem ez volt Christian Eriksen első esete

A Wolfsburg középpályása még 2021-ben, az Európa-bajnokságon kapott szívrohamot Finnország ellen. Eriksen életét akkor az orvosi stáb mentette meg, majd egy beépített szívritmus-szabályozóval folytatni tudta profi karrierjét.

Újabb összeesése után sokakban felmerült, hogy talán eljött az ideje, hogy véget vessen profi karrierjének.

Eriksen állapotáról azóta a dánok csapatorvosa is nyilatkozott, szerencsére pozitív fejleményeket közölt.

„Ma reggel beszéltem Christiannal, jól van. A családjával van, jó kedélyű. A várakozások szerint hamarosan kiengedik a kórházból és hazatérhet” − nyugtatott meg mindenkit Morten Boesen csapatorvos, de ami még jobb hír, hogy Eriksen megosztotta ezt a bejegyzést.

Dánia nem jutott ki a 2026-os foci-vb-re, miután a pótselejtezőben tizenegyesekkel maradt alul Csehországgal szemben, így a magyar válogatotthoz hasonlóan a közelgő Nemzetek Ligája-megmérettetésre készül tovább.