Korábban már írtunk arról az Origón, hogy a This Is Anfield beszámolója szerint nem igazak azok a hírek, amelyek szerint Cody Gakpo hivatalosan átigazolási kérelmet nyújtott volna be a klub vezetésének. Ugyanakkor a Liverpoolnál már nem zárják ki annak lehetőségét, hogy megfelelő ajánlat esetén megváljanak a 27 éves holland válogatott támadótól. Most viszont egy szörnyű hír miatt jelentkezett a sajtó a kiváló játékos kapcsán, családi tragédia történt Gakpóéknál.

Cody Gakpo elképesztően nehéz időszakon megy keresztül

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Cody Gakpo tragédiája mindenkit megrázott

Cody Gakpo és párja, Noa van der Bij a várandósság alatt elvesztették kisfiukat, Elijah Raphael Gakpót, erről az Instagramon adtak hírt: „Megszakad a szívünk, amikor megosztjuk ezt a hírt: kisfiunk a várandósság alatt elhunyt. Köszönjük a szeretetet és a támogatást, amit kapunk. Elijah Raphael Gakpo. Örökké szeretünk. Örökké a fiunk maradsz”. Gakpo hozzátette még a saját történetében, hogy ez egy rendkívül nehéz időszak a családja számára, ezért nyugalomra és békére van szükségük.

A Liverpool is írt a közösségi oldalán ezzel kapcsolatban, a klub szeretetéről és támogatásáról biztosítja a játékosát és a családját ebben a rendkívül nehéz időszakban.