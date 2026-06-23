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Cristiano Ronaldo megtörte a gólcsendjét. A labdarúgó-világbajnokság K csoportjának második fordulójában a portugál válogatott az üzbég csapat ellen lépett pályára. A találkozó hatodik percében a portugálok megszerezték a vezetést, méghozzá a 41 éves Cristiano Ronaldo gyönyörű góljával, majd az ötszörös aranylabdás támadó újra betalált az első félidő végén.

A találkozó hatodik percében egy szép támadás végén Joao Cancelo ment el a jobb szélen, betekerte a labdát, a rövid oldalra berobbanó Cristiano Ronaldo pedig nyolc méterről a bal alsó sarokba bombázott.

Cristiano Ronaldo a hatodik világbajnokságán is betalált
Cristiano Ronaldo a hatodik világbajnokságán is betalált 
Fotó: Michael Steele/Getty Images North America via AFP

Cristiano Ronaldo első gólja a linkre kattintva nézhető meg.

Ezt követően a portugálok növelték előnyüket Nuno Mendes szabadrúgásgóljával, majd a 39. percben Ronaldo újra lecsapott. Egy labdaszerzés után kontrázhattak a portugálok, Bruno Fernandes tökéletes labdát tálalt Cristiano Ronaldo elé, aki ziccerbe került, majd higgadtan a jobb alsó sarokba lőtt.

Cristiano Ronaldo második gólja a linkre kattintva nézhető meg. 

Cristiano Ronaldo megszakította gólcsendjét

Ronaldo ezzel a történelem első játékosa lett, aki hat világbajnokságon is be tudott találni.  A második találata pályafutása 10. vb-gólja volt, ezzel ő lett a portugál futballtörténelem legeredményesebb játékosa a világbajnokságokat tekintve. 

  • Ronaldo ráadásul 41 évesen és 138 naposan minden idők második legidősebb vb-gólszerzője lett. A rekordot a kameruni Roger Milla tartja, aki 42 évesen és 39 naposan lőtt gólt az oroszok ellen az 1994-es világbajnokságon. 

Ronaldo ezt megelőzően a 2021-es Európa-bajokságon tudott akciógólt lőni nagy tornán a portugál válogatottban. A legutóbbi vb-n ugyan a Ghána elleni első csoportmeccsen büntetőből még betalált, utána azonban négy góltalan meccset játszott le, majd a 2024-es Eb-n sem talált be egyszer sem.

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