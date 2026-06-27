Portugália csak abban az esetben nyerné meg a K csoportot, ha a vasárnap hajnalban, 1:30-kor kezdődő meccsen legyőzi Kolumbiát. A találkozó előtt a dél-amerikai csapat hat, míg az európai négy ponttal áll, így leginkább a portugáloknak tartogat tétet a 90 perc. Nem véletlen, hogy Cristiano Ronaldo édesanyja, Dolores Aveiro sem hagyta szól nélkül a mérkőzést, és a fiának üzent.

Cristiano Ronaldo édesanyja is figyelemmel követi a portugál válogatottat Fotó: Leonardo Fernandez / Getty Images North America

Cristiano Ronaldo édesanyja a szurkolóknak is üzent

„Annyira büszke vagyok rád, fiam, hogy még mindig történelmet írsz. Szeretnék köszönetet mondani azoknak a szurkolóknak, akik mindig melletted állnak. Nagyon sokat adtál az egész világnak. Egy puszi, fiam. Anya mindig itt van neked. Mindenkinek köszönöm a fiam iránti tiszteletet. Egy puszi minden portugál szurkolónak. A futball továbbra is egyesít mindenkit, hajrá Portugália” – üzente Dolores, akit a Bola című portugál oldal idézett.

Ronaldo az Üzbegisztán elleni duplájával minden idők legjobb góllövője a világbajnokságokon a portugál válogatott történetében. Túlszárnyalta az ország korábbi legendáját, Eusébiót, aki az 1966-os vb-n kilenc gólt szerzett. Ráadásul Ronaldo a második legidősebb játékos, aki valaha gólt szerzett a világbajnokságon, a kameruni Roger Milla vezeti ezt a listát.

Ha Portugália megnyeri a csoportját a foci-vb-n, akkor jelen állás szerint Horvátországgal találkozna a legjobb 16 közé jutásért játszott meccsen. Másodikként Ghánát kapná a pillanatnyi helyzet alapján.