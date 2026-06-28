A portugálok utolsó csoportmeccsét Cristiano Ronaldo végigjátszotta, ám a Kolumbia elleni találkozón az ötszörös aranylabdás mindössze egyetlen kaput eltaláló lövést tudott felmutatni, a mérkőzés gól nélküli döntetlennel ért véget.
Mit mondott Cristiano Ronaldo a portugálok meccse után?
Az üzbégek ellen két gólt szerző Ronaldo tehát ezúttal nem talált be a kapuba, és nem sok emlékezetes momentuma volt. A mérkőzés után az újságírók próbálták megrohamozni, de a 41 éves sztár csak egyetlen mondattal felelt.
„Kolumbia egy nagyon erős csapat, nagyon-nagyon erős”
– mondta Ronaldo, majd továbbhaladt.
Később aztán bővebben is nyilatkozott, és azt mondta, próbálták uralni a mérkőzést, valamint jól működtek együtt csapatként támadásban és védekezésben is. Ronaldo büszke volt a csapattársai mentalitására, majd kiemelte, hogy folytatják a kemény munkát, és levonják a szükséges következtetéseket a mérkőzésből.
A portugálok a legjobb 32 között a horvátokkal találkoznak majd, továbbjutás esetén pedig jó eséllyel az Európa-bajnok Spanyolország vár rájuk a nyolcaddöntőben.
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