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A portugál válogatott csoportmásodikként jutott tovább a labdarúgó-világbajnokságon. Cristiano Ronaldo nem szerzett gólt a csoportelső Kolumbia ellen, majd a mérkőzés után szűkszavúan értékelt.

A portugálok utolsó csoportmeccsét Cristiano Ronaldo végigjátszotta, ám a Kolumbia elleni találkozón az ötszörös aranylabdás mindössze egyetlen kaput eltaláló lövést tudott felmutatni, a mérkőzés gól nélküli döntetlennel ért véget.

Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo gestures after the 2026 World Cup Group K football match between Colombia and Portugal at the Miami Stadium in Miami Gardens on June 27, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Cristiano Ronaldo ezúttal nem szerzett gólt
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Mit mondott Cristiano Ronaldo a portugálok meccse után?

Az üzbégek ellen két gólt szerző Ronaldo tehát ezúttal nem talált be a kapuba, és nem sok emlékezetes momentuma volt. A mérkőzés után az újságírók próbálták megrohamozni, de a 41 éves sztár csak egyetlen mondattal felelt

„Kolumbia egy nagyon erős csapat, nagyon-nagyon erős” 

– mondta Ronaldo, majd továbbhaladt.

Később aztán bővebben is nyilatkozott, és azt mondta, próbálták uralni a mérkőzést, valamint jól működtek együtt csapatként támadásban és védekezésben is. Ronaldo büszke volt a csapattársai mentalitására, majd kiemelte, hogy folytatják a kemény munkát, és levonják a szükséges következtetéseket a mérkőzésből.

A portugálok a legjobb 32 között a horvátokkal találkoznak majd, továbbjutás esetén pedig jó eséllyel az Európa-bajnok Spanyolország vár rájuk a nyolcaddöntőben.

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