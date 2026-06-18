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A portugál válogatott csalódást keltő eredménnyel kezdte a labdarúgó-világbajnokságot, az angolok viszont meggyőző teljesítménnyel rajtoltak. Cristiano Ronaldo nem sok vizet zavart a kongóiak elleni mérkőzésen, de még nem tett le arról, hogy világbajnokságot nyerjen. Vajon képes lesz arra, amire négy évvel ezelőtt Lionel Messi az argentin csapattal?

Cristiano Ronaldo végigjátszotta a portugálok nyitómeccsét a foci-vb-n, ám gólt nem szerzett az 1-1-es döntetlennel véget ért mérkőzésen. Az angol válogatott lényegesen jobban kezdte a tornát, mint Portugália: Thomas Tuchel együttese rengeteg helyzetet alakított ki, és végül 4-2-re kiütötte a horvátokat.

Portugal's #7 forward Cristiano Ronaldo, reacts during FIFA World Cup 2026, Portugal vs Congo DR at the Houston Stadium on 06 17, 2026. (Photo by McGuelber / Odyssey Images via AFP)
Cristiano Ronaldo és a portugálok elhasaltak a kongóiak ellen
Fotó: MCGUELBER / Odyssey Images via AFP

Hogyan lesz így világbajnok Cristiano Ronaldo?

A kongóiak elleni mérkőzésen a 41 éves Ronaldo látványosan szenvedett, helyzetbe is ritkán tudott kerülni, és amikor igen, akkor sem tudott veszélyes lenni az ellenfél kapujára. Vele szemben a hamarosan 39. életévét betöltő Lionel Messi mesterhármassal kezdett, a címvédő argentinok legnagyobb sztárján mintha kevésbé fogna az idő, mint a portugálok klasszisán. 

Ronaldo arról álmodik, hogy pályafutása egyetlen hiányzó díja, a vb-trófea a birtokába kerüljön, 

de Portugália első meccsét látva ez talán beteljesületlen álom marad. A torna egyik legerősebb keretével rendelkező angolok is régóta várnak a hőn áhított sikerre, az első meccsük pedig remekül sikerült. Anglia számára akár eljöhet a nagy áttörés, de természetesen messze még a vége, és ki tudja, mire lesznek képesek majd egy igazi sztárcsapat ellen a foci-vb-n.

Az Origo Sport és a Magyar Nemzet legfrissebb podcastjében ezekről a témákról is szó esett.

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