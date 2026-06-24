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Foci-vb 2026

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A portugál labdarúgó-válogatott megszerezte első győzelmét az idei labdarúgó-világbajnokságon. Cristiano Ronaldo két góllal járut hozzá az Üzbegisztán elleni 5-0-s győzelemhez, a mérkőzés után pedig az egyik újságíró a tornán már öt gólnál járó Lionel Messiről kérdezte őt.

Cristiano Ronaldo is megszerezte első góljait a 2026-os foci-vb-n. A portugálok szupersztárja a kongóiak elleni mérkőzésen ugyan szenvedett, de az üzbégek elleni találkozón már remekelt, az első félidőben két szép gólt szerzett.

Cristiano Ronaldo a hatodik világbajnokságán is gólt lőtt
Cristiano Ronaldo a hatodik világbajnokságán is gólt lőtt
Fotó: Leo Barrilari/Odyssey Images via AFP

Cristiano Ronaldo elutasítóan reagált, amikor meghallotta Lionel Messi nevét

Ronaldo és Messi a futballtörténelem legjobbjai közé tartoznak, kettejüket rendre összehasonlítják egymással. A portugálok keddi mérkőzése után az egyik újságíró a két csoportmeccsen már öt gólnál járó argentint hozta szóba, amikor Ronaldót kérdezte, de a 41 éves klasszis erről hallani sem akart. Az ötszörös aranylabdás a kérdés hallatán elfordult, és csak annyit mondott, menjünk tovább

Ronaldónak egy másik újságíró is megemlítette Messit, mire a portugál dühösen reagált, majd faképnél hagyta kérdezőjét. 

„A legkevésbé sem érdekelnek mások… Mbappé is gólt lőtt” 

– vetette oda az al-Nasszr sztárja.

Ronaldo a meccs után azt nyilatkozta, olyan érzése volt, mintha már visszavonult volna, de soha nem adja fel.

„Isten segíti azokat, akik keményen dolgoznak, és tudtam, hogy a csapattársaim is segítenek. Nehéz hét áll mögöttem. 

Olyan volt, mintha már visszavonultam volna a futballtól, de kitartottam, mint mindig, mert hiszek a kemény munkában. 

Nehéz volt, de visszatértünk” – árulta el a portugálok szupersztárja.

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