Cristiano Ronaldo is megszerezte első góljait a 2026-os foci-vb-n. A portugálok szupersztárja a kongóiak elleni mérkőzésen ugyan szenvedett, de az üzbégek elleni találkozón már remekelt, az első félidőben két szép gólt szerzett.
Cristiano Ronaldo elutasítóan reagált, amikor meghallotta Lionel Messi nevét
Ronaldo és Messi a futballtörténelem legjobbjai közé tartoznak, kettejüket rendre összehasonlítják egymással. A portugálok keddi mérkőzése után az egyik újságíró a két csoportmeccsen már öt gólnál járó argentint hozta szóba, amikor Ronaldót kérdezte, de a 41 éves klasszis erről hallani sem akart. Az ötszörös aranylabdás a kérdés hallatán elfordult, és csak annyit mondott, menjünk tovább.
Ronaldónak egy másik újságíró is megemlítette Messit, mire a portugál dühösen reagált, majd faképnél hagyta kérdezőjét.
„A legkevésbé sem érdekelnek mások… Mbappé is gólt lőtt”
– vetette oda az al-Nasszr sztárja.
Ronaldo a meccs után azt nyilatkozta, olyan érzése volt, mintha már visszavonult volna, de soha nem adja fel.
„Isten segíti azokat, akik keményen dolgoznak, és tudtam, hogy a csapattársaim is segítenek. Nehéz hét áll mögöttem.
Olyan volt, mintha már visszavonultam volna a futballtól, de kitartottam, mint mindig, mert hiszek a kemény munkában.
Nehéz volt, de visszatértünk” – árulta el a portugálok szupersztárja.
- Kapcsolódó cikkek