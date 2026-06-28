Cristiano Ronaldo és társai abban a tudatban léptek pályára Kolumbia ellen, hogy nyerniük kell a csoportelsőség eléréséhez. Az első félidőben nem sok helyzet alakult ki a csapatok előtt, úgy tűnt, mindkét csapatnak megfelelő a döntetlen.
Cristiano Ronaldo nem növelte vb-góljai számát
A második félidőben még halványabb volt Roberto Martínez együttese, a kolumbiai csapat azonban aktívabb volt, holott számára egy döntetlen is elég volt a csoport megnyeréséhez. A hajrában Dávinson Sánchez gólt szerzett, de végül egészen minimális les miatt nem adták meg a találatot, a meccs 0-0-s döntetlennel ért véget.
Az üzbégek ellen két gólt szerző Ronaldo végigjátszotta a meccset, de csak három lövésig jutott,
amelyből egy talált kaput. Kolumbia tehát megnyerte a csoportot, és Ghánával játszik, míg a második helyen továbbjutott Portugáliára a horvátok várnak a legjobb 32 között.
A csoport másik mérkőzésén a kongóiak 3-1-re legyőzték az üzbégeket, így a legjobb csoportharmadikok egyiként kivívták a továbbjutást.
A Kongói DK ezzel történelmi sikert ért el, hiszen második világbajnoki szereplésén túlélte a csoportkört,
viszont Dél-Korea így már biztosan nem juthat tovább. A legjobb 32 között Anglia lesz a kongóiak ellenfele.
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