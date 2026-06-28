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A porugál labdarúgó-válogatott nem tudott csoportelsőként továbbjutni a világbajnokságon. Cristiano Ronaldo végig a pályán volt Kolumbia ellen, de Portugália csak 0-0-s döntetlent ért el, így a második helyen lépett tovább a legjobb 32 közé.

Cristiano Ronaldo és társai abban a tudatban léptek pályára Kolumbia ellen, hogy nyerniük kell a csoportelsőség eléréséhez. Az első félidőben nem sok helyzet alakult ki a csapatok előtt, úgy tűnt, mindkét csapatnak megfelelő a döntetlen.

Cristiano Ronaldo ezúttal nem szerzett gólt
Cristiano Ronaldo ezúttal nem szerzett gólt
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Cristiano Ronaldo nem növelte vb-góljai számát

A második félidőben még halványabb volt Roberto Martínez együttese, a kolumbiai csapat azonban aktívabb volt, holott számára egy döntetlen is elég volt a csoport megnyeréséhez. A hajrában Dávinson Sánchez gólt szerzett, de végül egészen minimális les miatt nem adták meg a találatot, a meccs 0-0-s döntetlennel ért véget. 

Az üzbégek ellen két gólt szerző Ronaldo végigjátszotta a meccset, de csak három lövésig jutott, 

amelyből egy talált kaput. Kolumbia tehát megnyerte a csoportot, és Ghánával játszik, míg a második helyen továbbjutott Portugáliára a horvátok várnak a legjobb 32 között.

A csoport másik mérkőzésén a kongóiak 3-1-re legyőzték az üzbégeket, így a legjobb csoportharmadikok egyiként kivívták a továbbjutást. 

A Kongói DK ezzel történelmi sikert ért el, hiszen második világbajnoki szereplésén túlélte a csoportkört, 

viszont Dél-Korea így már biztosan nem juthat tovább. A legjobb 32 között Anglia lesz a kongóiak ellenfele.

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