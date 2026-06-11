Arról már az Origón is beszámoltunk, hogy a portugál labdarúgó-válogatott két győzelemmel hangolódott rá a 2026-os világbajnokságra, miután Nigériát is 2-1-re legyőzte. De hiába a két júniusi siker, a kritikusok mégis elégedetlenkednek valaki miatt, ez pedig az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo. A nagy aggodalmat az jelentette, ahogyan Nigéria ellen játszott a 41 éves ikon. A Daily Mail arról írt, hogy a portugál klasszis hihetetlenül frusztráltan futballozott, több helyzetet is elrontott a találkozó elején, mégsem cserélte le őt a szövetségi kapitány. Ráadásul Ronaldo később is elszalasztott egy gólszerzési lehetőséget a kapu előterében.

Cristiano Ronaldo utolsó világbajnokságán lép pályára

Fotó: FILIPE AMORIM / AFP

Cristiano Ronaldo utolsó vb-jén vajon mire lesz képes?

Az ötszörös Aranylabdás támadó a saját Instagram-oldalán portugálul üzent mindenkinek, röviden és tömören csak annyit írt a fényképei mellé, hogy: „A felkészülés befejeződött. Most már a világbajnokságra koncentrálunk." Ezek szerint Ronaldo ezzel a részéről lezártnak tekinti a rá vonatkozó megjegyzéseket, és most már a vb-re koncentrál.