Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter menesztette a KEHI vezetőjét, most előkerült a Diákhitel Központról szóló súlyos jelentés

Ezt látnia kell!

Riasztó képeken a Velencei-tó pusztulása, egyre nagyobb a baj

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Csütörtökön kezdődik a labdarúgó-világbajnokság az amerikai kontinensen. A portugál válogatott kapcsán egyre hangosabbak a kritikák Cristiano Ronaldo teljesítménye miatt, nem elégedettek a 41 éves sztár mutatott játékával.

Arról már az Origón is beszámoltunk, hogy a portugál labdarúgó-válogatott két győzelemmel hangolódott rá a 2026-os világbajnokságra, miután Nigériát is 2-1-re legyőzte. De hiába a két júniusi siker, a kritikusok mégis elégedetlenkednek valaki miatt, ez pedig az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo. A nagy aggodalmat az jelentette, ahogyan Nigéria ellen játszott a 41 éves ikon. A Daily Mail arról írt, hogy a portugál klasszis hihetetlenül frusztráltan futballozott, több helyzetet is elrontott a találkozó elején, mégsem cserélte le őt a szövetségi kapitány. Ráadásul Ronaldo később is elszalasztott egy gólszerzési lehetőséget a kapu előterében.

Cristiano Ronaldo utolsó világbajnokságán lép pályára
Cristiano Ronaldo utolsó világbajnokságán lép pályára
Fotó: FILIPE AMORIM / AFP

Cristiano Ronaldo utolsó vb-jén vajon mire lesz képes?

Az ötszörös Aranylabdás támadó a saját Instagram-oldalán portugálul üzent mindenkinek, röviden és tömören csak annyit írt a fényképei mellé, hogy: „A felkészülés befejeződött. Most már a világbajnokságra koncentrálunk." Ezek szerint Ronaldo ezzel a részéről lezártnak tekinti a rá vonatkozó megjegyzéseket, és most már a vb-re koncentrál.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!