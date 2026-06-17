Az Origón is beszámoltunk arról, hogy Cristiano Ronaldo nem akármilyen rekorddal kezdte meg a találkozót, ő lett a bő 41 évével a legidősebb kezdő játékos a vb-k történetében, ráadásul az UEFA közlése szerint az első európai focista, aki már hat foci-vb-n is pályára lépett. Már az első perctől kezdve nagy nyomás alá helyezte ellenfelét a portugál válogatott, aminek a hatodik percben meg is lett az eredménye. Neves egy jó beadás után jó 7-8 méterről fejelt a kapuba, ezzel lett gyorsan 1-0 az állás. Ezt követően is próbálkoztak az európaiak, tényleg az volt az ember benyomása, hogy felborult a pálya, az első félidőben a labdabirtoklási arány 80-20% volt Ronaldóéknak. Ennek ellenére nagy helyezetet egyik csapat sem tudott kialakítani, egészen az 50. percig, egészen pontosan a 45+5. percben egy kongói támadás végén öt méterről teljesen üresen Wissa fejelt a kapuba, 1-1-re módosítva az eredményt a szünetre.

Cristiano Ronaldo már a meccs elején történelmet írt

Fotó: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Cristiano Ronaldo nem volt veszélyes az első félidőben

Az 55. percben egy tetszetős portugál támadás végén Cancelo elképesztően szép gólt lőtt, de leshelyzet előzte meg a mozdulatsort, így maradt az 1-1, bár a második félidőt már a kongóiak is sokkal aktívabban kezdték. Kicsit jobb volt ez a félidő, mint az első, Ronaldónak pedig a 72. percig két komolyabb helyzete is akadt a tizenhatoson belül, de végül egyik lövésével sem talált kaput. Derekasan próbálkoztak a portugálok, látszott rajtuk, hogy ez az egy pont még kevés lehet, de egész egyszerűen nem bírtak a kongóiakkal, akik tényleg jól állták hátul a sarat. Hiába volt még a végén öt perc hosszabbítás, akárcsak az első félidőben, maradt az 1-1 és egy újabb meglepetés a világbajnokságon.