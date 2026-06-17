A portugál válogatott vezetett, de csak 1-1-es döntetlent játszott a Kongói Demokratikus Köztársasággal szerda este. Cristiano Ronaldo 23. vb-mérkőzésén lépett pályára, és ezzel beérte az örökranglistán negyedik helyezett olasz Paolo Maldinit. A rangsort az argentin Lionel Messi vezeti 27 összecsapással. Egyébként az argentin világbajnok mellett Ronaldo a másik játékos, aki hat világbajnokságon lépett pályára. A kongói válogatott 1974 után szerepel újra a tornán, a korábban lejátszott három mérkőzésen gólt sem szerzett.

Cristiano Ronaldo dühös volt a döntetlen után Fotó: Julian Finney - FIFA / FIFA

Cristiano Ronaldo csalódott volt

A portugál lap, a mértékadó és elismert A Bola a kudarccal felérő döntetlen után a címében azt írta, "Ronaldo egyedül, a társaitól külön hagyta el a pályát". Úgy tűnik, a lisszaboni oldal nehezményezi, hogy az ötszörös aranylabdás mintha fütyülne a csapategységre...

"Cristiano Ronaldo nem leplezte csalódottságát, láthatóan szomorú volt a döntetlent követően, hiszen Portugália mélységes csalódást okozott a vb első fordulójában. A válogatott csapatkapitánya az elsők között hagyta el a pályát, nem csatlakozott a csapattársaihoz a kezdőkörben a lefújás után. A 41 éves csatár egyedül sétált le a pályáról, üdvözölte a Kongói Demokratikus Köztársaság edzői stábjának egyik tagját, megtapsolta a szurkolókat, akik viszonozták a gesztust. Ronaldo láthatóan frusztrált volt, és duplán csalódott lehetett: nem szerzett gólt, és a csapat rossz eredményt ért el. Eközben a csapattársai egy ideig a pályán maradtak, üdvözölték a szurkolókat, majd együtt sétáltak az öltözőbe" - írta a portugál lap.

Tény Ronaldo kapuralövés nélkül zárta a meccset, és egyetlen helyzetet sem alakított ki. Portugália legközelebb június 23-án Üzbegisztán ellen lép pályára a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon.