Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nem csillapodnak a kedélyek a portugál labdarúgó-válogatottnál a kongóiak elleni döntetlent követően a labdarúgó-világbajnokságon. Még Cristiano Ronaldo nővére is üzent, és egy újságíró szerint belső viszály fenyeget a csapaton belül.

Portugália szerdán meglepő döntetlent játszott a Kongói Demokratikus Köztársasággal, és a váratlan eredmény kapcsán Cristiano Ronaldo teljesítménye került a középpontba. Az ötszörös aranylabdásnak mindössze 25 labdaérintése volt, sikeres csel, kulcspassz és kaput eltaláló lövés nélkül fejezte be a meccset. Ahogy arra számítani lehetett, azóta sem kímélik őt, folyamatosan kritizálják, így nem véletlen, hogy a 41 éves sztár nővére, Katia Aveiro is megszólalt és a testvére védelmére kelt. Az Instagram történetében arra utalt, hogy a csapattársák szabotálják Ronaldo világbajnoksági álmait, összeesküvés zajlik ellene - írja a The Sun.

Cristiano Ronaldo
Szokás szerint Cristiano Ronaldo került a fókuszba a portugál válogatott első meccse után Fotó: Joe Buvid/ISI Photos / ISI Photos

„Varázslatos módon elfelejtették, hogyan kell passzolni a labdát, visszaszerezni azt és kontratámadásokat indítani. A játék kizárólag a középpályán történő hátrapasszolásról szólt… Nagyon furcsa” - írta Katia Aveiro, aki azzal is figyelmet keltett, hogy lájkolt egy rajongói bejegyzését, amelyben Bruno Fernandest vádolták, miszerint válogatott szinten nem nem hozza a várt teljesítményt.

Eközben egy portugál sportújságíró, Vitor Pinto arról írt, hogy Cristiano Ronaldo kapcsán mindent felnagyítanak, és ez valós problémát okozhat a csapaton belül a foci-vb-n. 

„Ez jól mutatja, hogy fennáll a veszélye egy belső viszály kialakulásának a válogatottban. Bármilyen, Cristiano Ronaldo elleni kritika heves reakciót vált ki, és ez az, ami a polarizáció nagy részét okozza. Nem hiszem, hogy bármiféle bojkott folyt volna ellene. Ismétlem: a válogatotton belül nem volt szervezett bojkott Cristiano Ronaldo ellen. Az azonban igaz, hogy Portugália nem kommunikált jól vele, és nem alkalmazott olyan taktikát a kongóiak ellen, amelyben Ronaldo teret teremtett volna a többieknek, hogy áttörjék a védelmet és befejezzék a támadást” - írta Pinto.

Cristiano Ronaldo mindig nyomás alatt játszik

A Manchester City portugál védője, Ruben Dias megpróbálta enyhíteni a feszültséget. A 29 éves, négyszeres Premier League-bajnok szerint a kritikákat kizárólag a kongóiak elleni kudarc miatt kapták.

„Cristiano hozzászokott ahhoz a nyomáshoz, amellyel általában szembesül a klubjában, a válogatottban, és a világbajnokságokon. A kritika nem jelentős, ez csak zaj, a vb része. Mindig ez történik, ha egy mérkőzés nem alakul jól. A nyilak nem csak egy játékosra irányulnak. Cristiano a figyelem középpontjában áll, de mindannyian érintettek vagyunk” - mondta Dias.

Portugália legközelebb június 23-án Üzbegisztán ellen folytatja a vb-n. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!