Portugália szerdán meglepő döntetlent játszott a Kongói Demokratikus Köztársasággal, és a váratlan eredmény kapcsán Cristiano Ronaldo teljesítménye került a középpontba. Az ötszörös aranylabdásnak mindössze 25 labdaérintése volt, sikeres csel, kulcspassz és kaput eltaláló lövés nélkül fejezte be a meccset. Ahogy arra számítani lehetett, azóta sem kímélik őt, folyamatosan kritizálják, így nem véletlen, hogy a 41 éves sztár nővére, Katia Aveiro is megszólalt és a testvére védelmére kelt. Az Instagram történetében arra utalt, hogy a csapattársák szabotálják Ronaldo világbajnoksági álmait, összeesküvés zajlik ellene - írja a The Sun.

Szokás szerint Cristiano Ronaldo került a fókuszba a portugál válogatott első meccse után Fotó: Joe Buvid/ISI Photos / ISI Photos

„Varázslatos módon elfelejtették, hogyan kell passzolni a labdát, visszaszerezni azt és kontratámadásokat indítani. A játék kizárólag a középpályán történő hátrapasszolásról szólt… Nagyon furcsa” - írta Katia Aveiro, aki azzal is figyelmet keltett, hogy lájkolt egy rajongói bejegyzését, amelyben Bruno Fernandest vádolták, miszerint válogatott szinten nem nem hozza a várt teljesítményt.

🚨📲 Katia Aveiro, Cristiano Ronaldo’s sister, has criticized Portugal’s performances at the World Cup:



“Magically, they forgot how to:



• Pass the ball• Win the ball back• Launch counter-attacks



The game became all about passing backwards in midfield...



Strange World Cup.… pic.twitter.com/7iRJZUUgaE — Kalshi Sports (@KalshiSports) June 19, 2026

Eközben egy portugál sportújságíró, Vitor Pinto arról írt, hogy Cristiano Ronaldo kapcsán mindent felnagyítanak, és ez valós problémát okozhat a csapaton belül a foci-vb-n.

„Ez jól mutatja, hogy fennáll a veszélye egy belső viszály kialakulásának a válogatottban. Bármilyen, Cristiano Ronaldo elleni kritika heves reakciót vált ki, és ez az, ami a polarizáció nagy részét okozza. Nem hiszem, hogy bármiféle bojkott folyt volna ellene. Ismétlem: a válogatotton belül nem volt szervezett bojkott Cristiano Ronaldo ellen. Az azonban igaz, hogy Portugália nem kommunikált jól vele, és nem alkalmazott olyan taktikát a kongóiak ellen, amelyben Ronaldo teret teremtett volna a többieknek, hogy áttörjék a védelmet és befejezzék a támadást” - írta Pinto.

Cristiano Ronaldo mindig nyomás alatt játszik

A Manchester City portugál védője, Ruben Dias megpróbálta enyhíteni a feszültséget. A 29 éves, négyszeres Premier League-bajnok szerint a kritikákat kizárólag a kongóiak elleni kudarc miatt kapták.