Portugália szerdán meglepő döntetlent játszott a Kongói Demokratikus Köztársasággal, és a váratlan eredmény kapcsán Cristiano Ronaldo teljesítménye került a középpontba. Az ötszörös aranylabdásnak mindössze 25 labdaérintése volt, sikeres csel, kulcspassz és kaput eltaláló lövés nélkül fejezte be a meccset. Ahogy arra számítani lehetett, azóta sem kímélik őt, folyamatosan kritizálják, így nem véletlen, hogy a 41 éves sztár nővére, Katia Aveiro is megszólalt és a testvére védelmére kelt. Az Instagram történetében arra utalt, hogy a csapattársák szabotálják Ronaldo világbajnoksági álmait, összeesküvés zajlik ellene - írja a The Sun.
„Varázslatos módon elfelejtették, hogyan kell passzolni a labdát, visszaszerezni azt és kontratámadásokat indítani. A játék kizárólag a középpályán történő hátrapasszolásról szólt… Nagyon furcsa” - írta Katia Aveiro, aki azzal is figyelmet keltett, hogy lájkolt egy rajongói bejegyzését, amelyben Bruno Fernandest vádolták, miszerint válogatott szinten nem nem hozza a várt teljesítményt.
Eközben egy portugál sportújságíró, Vitor Pinto arról írt, hogy Cristiano Ronaldo kapcsán mindent felnagyítanak, és ez valós problémát okozhat a csapaton belül a foci-vb-n.
„Ez jól mutatja, hogy fennáll a veszélye egy belső viszály kialakulásának a válogatottban. Bármilyen, Cristiano Ronaldo elleni kritika heves reakciót vált ki, és ez az, ami a polarizáció nagy részét okozza. Nem hiszem, hogy bármiféle bojkott folyt volna ellene. Ismétlem: a válogatotton belül nem volt szervezett bojkott Cristiano Ronaldo ellen. Az azonban igaz, hogy Portugália nem kommunikált jól vele, és nem alkalmazott olyan taktikát a kongóiak ellen, amelyben Ronaldo teret teremtett volna a többieknek, hogy áttörjék a védelmet és befejezzék a támadást” - írta Pinto.
Cristiano Ronaldo mindig nyomás alatt játszik
A Manchester City portugál védője, Ruben Dias megpróbálta enyhíteni a feszültséget. A 29 éves, négyszeres Premier League-bajnok szerint a kritikákat kizárólag a kongóiak elleni kudarc miatt kapták.
„Cristiano hozzászokott ahhoz a nyomáshoz, amellyel általában szembesül a klubjában, a válogatottban, és a világbajnokságokon. A kritika nem jelentős, ez csak zaj, a vb része. Mindig ez történik, ha egy mérkőzés nem alakul jól. A nyilak nem csak egy játékosra irányulnak. Cristiano a figyelem középpontjában áll, de mindannyian érintettek vagyunk” - mondta Dias.
Portugália legközelebb június 23-án Üzbegisztán ellen folytatja a vb-n.