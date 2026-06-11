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A portugál labdarúgó-válogatott két győzelemmel hangolódott rá a 2026-os világbajnokságra, miután Nigériát is 2-1-re legyőzte. De hiába a két júniusi siker, a kritikusok mégis elégedetlenkednek valaki miatt, ez pedig az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo.

Portugália a K jelű csoportban kezdi meg a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot, mely során a Kongói Demokratikus Köztársaság, Üzbegisztán és Kolumbia lesz az ellenfele. A portugál együttest a teljesség igénye nélkül olyan sztárok alkotják, mint a friss BL-győztes Vitinha, Joao Neves, a Manchester United erőssége, Bruno Fernandes, valamint világunk labdarúgásának egyik hamisítatlan legendája, Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo a hatodik világbajnokságára készül
Cristiano Ronaldo a hatodik világbajnokságára készül 
Fotó: FILIPE AMORIM / AFP

Sokak szerint Cristiano Ronaldo szerepeltetése hiba

A friss szaúdi bajnok klasszisnak immáron 228 mérkőzése van a portugál válogatottban, amely mezében eddig 143 alkalommal volt eredményes. 41 éves létére még mindig alapembernek számít Roberto Martínez rendszerében, viszont legutóbbi teljesítménye láttán sokakban felmerült a gondolat, hogy talán nélküle nagyobb esélye lenne a csapatnak egy esetleges vb-győzelemre.

Ronaldo legutóbb októberben talált be a válogatottban. Igaz, akkor duplával vétette észre magát a Magyarország elleni vb-selejtezős mérkőzésen.

A nagy aggodalmat nem ez jelenti, hanem a Nigéria elleni teljesítménye. Ahogyan arról a Daily Mail ír, a portugál klasszis hihetetlenül frusztráltan játszott, több helyzetet is elrontott a találkozó elején, mégsem cserélte le őt a szövetségi kapitány. Ronaldo később is elszalasztott egy gólszerzési lehetőséget a kapu előterében, majd Goncalo Ramos váltotta a 65. percben.

Végül Francisco Conceicao beállította a 2-1-es végeredményt, a mérkőzést követően pedig arról kérdezték a portugálok szövetségi kapitányát, hogy miért hagyta pályán Ronaldót, ha a második félidő elején kilenc embert is lecserélt.

A tervünk az volt, hogy 45-60 percet játszik ma. Egyéni aspektusokon dolgoztunk, illetve, hogy legyen egy csapatunk, amely a mérkőzéseket is be tudja fejezni”

− nyilatkozta Martínez, aki szerint csapata felkészült a 2026-os foci-vb-re. Továbbra is úgy gondolja, hogy kell egy olyan vezér, mint Ronaldo, s kitart mellette.

A portugál válogatott június 17-én, magyar idő szerint 19 órakor indítja a világbajnokságot a houstoni NRG Stadionban a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen.

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