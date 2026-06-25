Alaposan felkavarta az állóvizet Cristiano Ronaldo üzbegisztáni duplája. Az ötszörös aranylabdás és csapata nem kezdte jól a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot, hiszen az első meccsén pontokat hullajtott a Kongói DK ellen. A 41 éves klasszis ráadásul visszafogott teljesítményt nyújtott, és több értékelő oldalon is a csapat leggyengébbjei közé sorolták. Néhány nappal később azonban teljesen más arcát mutatta. Az Üzbegisztán elleni összecsapáson Ronaldo az első félidőben kétszer is betalált, vezérletével pedig Portugália magabiztos győzelmet aratott. Teljesítményét a mérkőzés legjobbjának járó díjjal jutalmazták. A találkozó után sokaknak feltűnt, mennyire felszabadultan ünnepelte góljait és a sikert. Nem véletlenül: a kritikus hangok után Ronaldo számára különösen fontos volt, hogy bizonyítsa, 41 évesen is képes meghatározó szerepet játszani a legnagyobb tornákon.
Cristiano Ronaldo visszatért
Cristiano Ronaldo az Üzbegisztán elleni mérkőzésen sokkal élesebbnek, energikusabbnak és motiváltabbnak tűnt, mint az előző találkozón, amely után számos kritika érte. Nem csoda, hogy a lefújást követően láthatóan megkönnyebbült, és önfeledten ünnepelte a sikert.
Visszatértem! Visszatértem!
– kiáltotta mosolyogva a lefújás után, jelezve, hogy különösen fontos volt számára ez a mérkőzés.
A portugál klasszis természetesen az elsők között állt a televíziós kamerák elé, és nem kerülhette el a korábbi bírálatok témáját sem. Az első csoportmérkőzés után többen is megkérdőjelezték formáját, többen úgy vélték, már nem képes ugyanazt a szintet hozni, mint pályafutása fénykorában. Ronaldo azonban számtalanszor bizonyította, hogy a kritikák inkább motiválják, semmint visszafogják.
Ha belegondolunk, már 23 éve profi futballista vagyok, és amikor nem mennek jól a dolgok, mindig azt mondják: „Cristiano befejezte, Cristiano öreg.” Nos, ez egy jó válasz volt részemről és a csapattársaim részéről is, pontosan ezt szerettük volna
– fogalmazott.
Ronaldo Portugáliáért vagy Portugália Ronaldóért?
A brit lap, a The Guardian hosszabb elemzésben foglalkozott Cristiano Ronaldo szerepével, és feltette azt a kérdést, amely az elmúlt évek minden nagy tornája előtt és alatt újra előkerül: vajon még mindig Ronaldo jelenti Portugália legnagyobb fegyverét, vagy mára inkább a válogatottnak kell alkalmazkodnia legendás csatárához?
A dilemma nem új keletű. Ronaldo több mint két évtizede meghatározó alakja a portugál labdarúgásnak, azonban a kor előrehaladtával egyre többen vitatják, hogy jelenléte továbbra is egyértelmű előnyt jelent-e a csapat számára.
Pedig a portugál válogatott kerete talán még soha nem volt ennyire mély és sokoldalú. Roberto Martínez olyan játékosokra építhet, mint Vitinha vagy Bruno Fernandes, akik klubszinten a világ elitjéhez tartoznak, míg a védelemben tapasztalat és stabilitás, a széleken pedig kreativitás és sebesség áll rendelkezésére. Sokak szerint ez a generáció már önmagában is képes lenne a legnagyobb célok elérésére.
A támadósor közepén azonban továbbra is Cristiano Ronaldo foglal helyet. Támogatói szerint a portugál klasszis még mindig különleges játékos, aki egyetlen villanással képes eldönteni egy mérkőzést. Kiemelkedő helyezkedése, gólérzékenysége és tapasztalata továbbra is olyan fegyver, amelyet egyetlen ellenfél sem hagyhat figyelmen kívül.
A kritikusok ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a portugál válogatott játéka gyakran túlságosan is Ronaldo köré épül. Véleményük szerint a 41 éves csatár jelenléte olykor lassítja a támadásokat, és megnehezíti, hogy a csapat kihasználja a fiatalabb, mozgékonyabb játékosok dinamizmusát.
A kételyek mögött konkrét példák is állnak. A 2024-es Európa-bajnokságon Ronaldo több mérkőzésen is küszködött, és sokak szerint különösen a Franciaország elleni negyeddöntő mutatta meg, hogy már nem képes ugyanazzal a hatással befolyásolni a játékot, mint korábban. Hasonló vita alakult ki a 2022-es világbajnokságon is, amikor Portugália a nyolcaddöntőben Ronaldo nélkül lépett pályára Svájc ellen, és 6–1-es győzelmet aratott. Az a teljesítmény sokak szemében azt bizonyította, hogy a válogatott képes lehet felszabadultabban és kiszámíthatatlanabbul futballozni nélküle.
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Ronaldo fütyül az egyéni sikerekre
Erre azonban merőben rácáfolt Ronaldo, hiszen a 2026-os labdarúgó-világbajnokság második csoportmeccsén, a portugál klasszis két góllal vette ki a részét csapata sikeréből - ráadásul végig a pályán volt-, de talán még ennél is többet elárult jelenlegi hozzáállásáról egy olyan jelenet, amely néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna.
A mérkőzés során Portugália ígéretes helyről végezhetett el szabadrúgást. Az elmúlt másfél évtizedben szinte automatikusnak számított, hogy ilyen helyzetekben Cristiano Ronaldo áll a labda mögé, ezúttal azonban nem ő vállalta el a lövést. A lehetőséget Nuno Mendes kapta meg, aki élt is vele, és gólt szerzett. Ronaldo reakciója pedig sokatmondó volt: a találatot ugyanolyan önfeledten ünnepelte, mintha saját maga talált volna a hálóba.
A mérkőzés után a portugál csapatkapitány is hangsúlyozta, hogy számára már nem az egyéni elismerések jelentik a legfontosabbat.
A legfontosabb, hogy a válogatott jól teljesítsen és sikeres legyen. Nem érdekel, ki lesz a mérkőzés embere, ki kapja a díjakat vagy ki szerzi a legtöbb gólt. Ha Portugália megnyeri a világbajnokságot, az mindennél többet jelentene
– mondta Ronaldo.
Cristiano Ronaldo még mindig példát mutat Portugáliában
De vajon a csapattársai is úgy látják, hogy Cristiano Ronaldo továbbra is a válogatott hasznára válik? Nehéz elképzelni, milyen érzés lehet azoknak a portugál játékosoknak, akik gyerekként rajta nőttek fel, ő volt a példaképük, most pedig ugyanabban a világbajnoki keretben szerepelhetnek vele.
A jelenleg a Juventusban futballozó Francisco Conceicao korábban elárulta, hogy Ronaldo hatása az öltözőn belül is rendkívül erős:
Cristiano nemcsak a pályafutásával, hanem a mentalitásával is példát mutat. Negyvenegy évesen is hihetetlen éhséggel és elszántsággal dolgozik, minden edzésen úgy készül, mintha az lenne az utolsó. Számomra és a fiatalabb generáció számára ez hatalmas inspiráció. Ha valaki, aki már mindent elért a futballban, még mindig ennyire motivált, akkor nekünk még nagyobb vággyal és alázattal kell dolgoznunk, hogy egyszer hasonló sikereket érhessünk el.
Ruben Dias: Cristiano a világ legjobbja
Természetesen amikor egy olyan világklasszis játékos kerül a kritikák kereszttüzébe, mint Cristiano Ronaldo, a csapattársak is igyekeznek kiállni mellette. Nem volt ez másként ezúttal sem: a portugál válogatott egyik meghatározó alakja, Ruben Dias is védelmébe vette csapatkapitányát a mérkőzés után.
A Manchester City középhátvédje szerint Ronaldónak pályafutása során meg kellett tanulnia együtt élni azzal, hogy szinte minden mozdulatát fokozott figyelem kíséri, és a média nap mint nap foglalkozik vele. Dias úgy véli, a támadó körül kialakuló visszhang sokszor eltúlzott, ugyanakkor egy ilyen kaliberű játékos esetében ez szinte elkerülhetetlen.
Cristiano természetesen hozzászokott ahhoz a médianyomáshoz, amellyel általában a klubnál, a válogatottban, a világbajnokságokon és az európai versenyeken szembesülünk. De ő tudja kezelni ezt a fajta nyomást, ezért ő a világ legjobbja.
A védő hangsúlyozta, hogy a portugál öltözőben senki sem kételkedik Ronaldo képességeiben, és a csapat pontosan tudja, mennyi tapasztalatot, vezetői kvalitást és pluszt ad a válogatottnak.
A portugál válogatott legközelebb 28-án (magyar idő szerint 1:30) lép pályára az utolsó csoportmeccsen, amikor Kolumbiával találkozik.