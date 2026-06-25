Alaposan felkavarta az állóvizet Cristiano Ronaldo üzbegisztáni duplája. Az ötszörös aranylabdás és csapata nem kezdte jól a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot, hiszen az első meccsén pontokat hullajtott a Kongói DK ellen. A 41 éves klasszis ráadásul visszafogott teljesítményt nyújtott, és több értékelő oldalon is a csapat leggyengébbjei közé sorolták. Néhány nappal később azonban teljesen más arcát mutatta. Az Üzbegisztán elleni összecsapáson Ronaldo az első félidőben kétszer is betalált, vezérletével pedig Portugália magabiztos győzelmet aratott. Teljesítményét a mérkőzés legjobbjának járó díjjal jutalmazták. A találkozó után sokaknak feltűnt, mennyire felszabadultan ünnepelte góljait és a sikert. Nem véletlenül: a kritikus hangok után Ronaldo számára különösen fontos volt, hogy bizonyítsa, 41 évesen is képes meghatározó szerepet játszani a legnagyobb tornákon.

Cristiano Ronaldo két gólt szerzett Üzbegisztán ellen és megkapta a mérkőzés legjobbjának járó díjat Fotó: Omar Vega / Getty Images North America

Cristiano Ronaldo visszatért

Cristiano Ronaldo az Üzbegisztán elleni mérkőzésen sokkal élesebbnek, energikusabbnak és motiváltabbnak tűnt, mint az előző találkozón, amely után számos kritika érte. Nem csoda, hogy a lefújást követően láthatóan megkönnyebbült, és önfeledten ünnepelte a sikert.

Visszatértem! Visszatértem!

– kiáltotta mosolyogva a lefújás után, jelezve, hogy különösen fontos volt számára ez a mérkőzés.

A portugál klasszis természetesen az elsők között állt a televíziós kamerák elé, és nem kerülhette el a korábbi bírálatok témáját sem. Az első csoportmérkőzés után többen is megkérdőjelezték formáját, többen úgy vélték, már nem képes ugyanazt a szintet hozni, mint pályafutása fénykorában. Ronaldo azonban számtalanszor bizonyította, hogy a kritikák inkább motiválják, semmint visszafogják.

Ha belegondolunk, már 23 éve profi futballista vagyok, és amikor nem mennek jól a dolgok, mindig azt mondják: „Cristiano befejezte, Cristiano öreg.” Nos, ez egy jó válasz volt részemről és a csapattársaim részéről is, pontosan ezt szerettük volna

– fogalmazott.

Ronaldo Portugáliáért vagy Portugália Ronaldóért?

A brit lap, a The Guardian hosszabb elemzésben foglalkozott Cristiano Ronaldo szerepével, és feltette azt a kérdést, amely az elmúlt évek minden nagy tornája előtt és alatt újra előkerül: vajon még mindig Ronaldo jelenti Portugália legnagyobb fegyverét, vagy mára inkább a válogatottnak kell alkalmazkodnia legendás csatárához?