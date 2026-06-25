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Szüksége van még Portugáliának az ötszörös Aranylabdásra? Cristiano Ronaldo szerepéről szóló vita már jóval a világbajnokság előtt elkezdődött, és a Kongói DK elleni 1-1-es döntetlen után sem csillapodott. Sokan úgy vélték, hogy a 41 éves támadó már nem tudja azt nyújtani, amire a portugál válogatottnak szüksége van, Ronaldo azonban az Üzbegisztán elleni duplájával ismét rácáfolt a kétkedőkre. A kérdés csak az: meddig maradhat még meghatározó szereplője a portugál válogatottnak?

Alaposan felkavarta az állóvizet Cristiano Ronaldo üzbegisztáni duplája. Az ötszörös aranylabdás és csapata nem kezdte jól a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot, hiszen az első meccsén pontokat hullajtott a Kongói DK ellen. A 41 éves klasszis ráadásul visszafogott teljesítményt nyújtott, és több értékelő oldalon is a csapat leggyengébbjei közé sorolták. Néhány nappal később azonban teljesen más arcát mutatta. Az Üzbegisztán elleni összecsapáson Ronaldo az első félidőben kétszer is betalált, vezérletével pedig Portugália magabiztos győzelmet aratott. Teljesítményét a mérkőzés legjobbjának járó díjjal jutalmazták. A találkozó után sokaknak feltűnt, mennyire felszabadultan ünnepelte góljait és a sikert. Nem véletlenül: a kritikus hangok után Ronaldo számára különösen fontos volt, hogy bizonyítsa, 41 évesen is képes meghatározó szerepet játszani a legnagyobb tornákon.

Cristiano Ronaldo két gólt szerzett Üzbegisztán ellen és megkapta a mérkőzés legjobbjának járó díjat is
Cristiano Ronaldo két gólt szerzett Üzbegisztán ellen és megkapta a mérkőzés legjobbjának járó díjat Fotó: Omar Vega / Getty Images North America

Cristiano Ronaldo visszatért

Cristiano Ronaldo az Üzbegisztán elleni mérkőzésen sokkal élesebbnek, energikusabbnak és motiváltabbnak tűnt, mint az előző találkozón, amely után számos kritika érte. Nem csoda, hogy a lefújást követően láthatóan megkönnyebbült, és önfeledten ünnepelte a sikert.

Visszatértem! Visszatértem!

 – kiáltotta mosolyogva a lefújás után, jelezve, hogy különösen fontos volt számára ez a mérkőzés.

A portugál klasszis természetesen az elsők között állt a televíziós kamerák elé, és nem kerülhette el a korábbi bírálatok témáját sem. Az első csoportmérkőzés után többen is megkérdőjelezték formáját, többen úgy vélték, már nem képes ugyanazt a szintet hozni, mint pályafutása fénykorában. Ronaldo azonban számtalanszor bizonyította, hogy a kritikák inkább motiválják, semmint visszafogják.

Ha belegondolunk, már 23 éve profi futballista vagyok, és amikor nem mennek jól a dolgok, mindig azt mondják: „Cristiano befejezte, Cristiano öreg.” Nos, ez egy jó válasz volt részemről és a csapattársaim részéről is, pontosan ezt szerettük volna 

– fogalmazott.

Ronaldo Portugáliáért vagy Portugália Ronaldóért? 

A brit lap, a The Guardian hosszabb elemzésben foglalkozott Cristiano Ronaldo szerepével, és feltette azt a kérdést, amely az elmúlt évek minden nagy tornája előtt és alatt újra előkerül: vajon még mindig Ronaldo jelenti Portugália legnagyobb fegyverét, vagy mára inkább a válogatottnak kell alkalmazkodnia legendás csatárához?

A dilemma nem új keletű. Ronaldo több mint két évtizede meghatározó alakja a portugál labdarúgásnak, azonban a kor előrehaladtával egyre többen vitatják, hogy jelenléte továbbra is egyértelmű előnyt jelent-e a csapat számára.

Pedig a portugál válogatott kerete talán még soha nem volt ennyire mély és sokoldalú. Roberto Martínez olyan játékosokra építhet, mint Vitinha vagy Bruno Fernandes, akik klubszinten a világ elitjéhez tartoznak, míg a védelemben tapasztalat és stabilitás, a széleken pedig kreativitás és sebesség áll rendelkezésére. Sokak szerint ez a generáció már önmagában is képes lenne a legnagyobb célok elérésére.

A támadósor közepén azonban továbbra is Cristiano Ronaldo foglal helyet. Támogatói szerint a portugál klasszis még mindig különleges játékos, aki egyetlen villanással képes eldönteni egy mérkőzést. Kiemelkedő helyezkedése, gólérzékenysége és tapasztalata továbbra is olyan fegyver, amelyet egyetlen ellenfél sem hagyhat figyelmen kívül.

A portugál játékosok egy emberként örült Ronaldo góljának
A portugál játékosok egy emberként örült Ronaldo góljának Fotó: Eurasia Sport Images

A kritikusok ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a portugál válogatott játéka gyakran túlságosan is Ronaldo köré épül. Véleményük szerint a 41 éves csatár jelenléte olykor lassítja a támadásokat, és megnehezíti, hogy a csapat kihasználja a fiatalabb, mozgékonyabb játékosok dinamizmusát.

A kételyek mögött konkrét példák is állnak. A 2024-es Európa-bajnokságon Ronaldo több mérkőzésen is küszködött, és sokak szerint különösen a Franciaország elleni negyeddöntő mutatta meg, hogy már nem képes ugyanazzal a hatással befolyásolni a játékot, mint korábban. Hasonló vita alakult ki a 2022-es világbajnokságon is, amikor Portugália a nyolcaddöntőben Ronaldo nélkül lépett pályára Svájc ellen, és 6–1-es győzelmet aratott. Az a teljesítmény sokak szemében azt bizonyította, hogy a válogatott képes lehet felszabadultabban és kiszámíthatatlanabbul futballozni nélküle.

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Ronaldo fütyül az egyéni sikerekre

Erre azonban merőben rácáfolt Ronaldo, hiszen a 2026-os labdarúgó-világbajnokság második csoportmeccsén, a portugál klasszis két góllal vette ki a részét csapata sikeréből - ráadásul végig a pályán volt-, de talán még ennél is többet elárult jelenlegi hozzáállásáról egy olyan jelenet, amely néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna.

A mérkőzés során Portugália ígéretes helyről végezhetett el szabadrúgást. Az elmúlt másfél évtizedben szinte automatikusnak számított, hogy ilyen helyzetekben Cristiano Ronaldo áll a labda mögé, ezúttal azonban nem ő vállalta el a lövést. A lehetőséget Nuno Mendes kapta meg, aki élt is vele, és gólt szerzett. Ronaldo reakciója pedig sokatmondó volt: a találatot ugyanolyan önfeledten ünnepelte, mintha saját maga talált volna a hálóba.

Cristiano Ronaldo átadta a szabadrúgást Nuno Mendesnek, aki gólt szerzett belőle
Cristiano Ronaldo átadta a szabadrúgást Nuno Mendesnek, aki gólt szerzett belőle  Fotó: Anadolu

A mérkőzés után a portugál csapatkapitány is hangsúlyozta, hogy számára már nem az egyéni elismerések jelentik a legfontosabbat.

A legfontosabb, hogy a válogatott jól teljesítsen és sikeres legyen. Nem érdekel, ki lesz a mérkőzés embere, ki kapja a díjakat vagy ki szerzi a legtöbb gólt. Ha Portugália megnyeri a világbajnokságot, az mindennél többet jelentene 

– mondta Ronaldo.

Cristiano Ronaldo még mindig példát mutat Portugáliában

De vajon a csapattársai is úgy látják, hogy Cristiano Ronaldo továbbra is a válogatott hasznára válik? Nehéz elképzelni, milyen érzés lehet azoknak a portugál játékosoknak, akik gyerekként rajta nőttek fel, ő volt a példaképük, most pedig ugyanabban a világbajnoki keretben szerepelhetnek vele.

A jelenleg a Juventusban futballozó Francisco Conceicao korábban elárulta, hogy Ronaldo hatása az öltözőn belül is rendkívül erős:

Cristiano nemcsak a pályafutásával, hanem a mentalitásával is példát mutat. Negyvenegy évesen is hihetetlen éhséggel és elszántsággal dolgozik, minden edzésen úgy készül, mintha az lenne az utolsó. Számomra és a fiatalabb generáció számára ez hatalmas inspiráció. Ha valaki, aki már mindent elért a futballban, még mindig ennyire motivált, akkor nekünk még nagyobb vággyal és alázattal kell dolgoznunk, hogy egyszer hasonló sikereket érhessünk el.

Ruben Dias: Cristiano a világ legjobbja

Természetesen amikor egy olyan világklasszis játékos kerül a kritikák kereszttüzébe, mint Cristiano Ronaldo, a csapattársak is igyekeznek kiállni mellette. Nem volt ez másként ezúttal sem: a portugál válogatott egyik meghatározó alakja, Ruben Dias is védelmébe vette csapatkapitányát a mérkőzés után.

A Manchester City középhátvédje szerint Ronaldónak pályafutása során meg kellett tanulnia együtt élni azzal, hogy szinte minden mozdulatát fokozott figyelem kíséri, és a média nap mint nap foglalkozik vele. Dias úgy véli, a támadó körül kialakuló visszhang sokszor eltúlzott, ugyanakkor egy ilyen kaliberű játékos esetében ez szinte elkerülhetetlen.

Cristiano természetesen hozzászokott ahhoz a médianyomáshoz, amellyel általában a klubnál, a válogatottban, a világbajnokságokon és az európai versenyeken szembesülünk. De ő tudja kezelni ezt a fajta nyomást, ezért ő a világ legjobbja. 

A védő hangsúlyozta, hogy a portugál öltözőben senki sem kételkedik Ronaldo képességeiben, és a csapat pontosan tudja, mennyi tapasztalatot, vezetői kvalitást és pluszt ad a válogatottnak.

A portugál válogatott legközelebb 28-án (magyar idő szerint 1:30) lép pályára az utolsó csoportmeccsen, amikor Kolumbiával találkozik.

 

Galéria: Árulkodó fotók, Cristiano Ronaldo titkolni sem tudta az örömét
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Cristiano Ronaldo első gólját követően ikonikus gólörömével ünnepelt az Üzbegisztán elleni világbajnoki csoportmérkőzésen
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