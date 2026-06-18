A foci-vb egyik esélyesének tartott portugál válogatott ugyan korán vezetést szerzett a kongóiak ellen, ám az afrikai csapat egyenlíteni tudott az első félidő végén. A második játékrész nem hozott gólt, így Roberto Martínez együttese meglepő döntetlennel kezdte a tornát. Cristiano Ronaldo negatív sorozata folytatódott, a 41 éves sztár sorozatban a tizedik vb- vagy Eb-meccsén maradt gól nélkül.

Cristiano Ronaldo ezúttal sem szerzett gólt

Fotó: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Mit nyilatkozott Cristiano Ronaldo a kudarc után?

A meccs után Ronaldót megkérdezték, mi hiányzott a győzelemhez a portugál csapat játékából. Az ötszörös aranylabdás szűkszavúan nyilatkozott, megszólalásában némileg meglepő módon nem kritizált senkit.

Mi hiányzott? Semmi sem hiányzott, ez a foci. Portugália nyerhetett volna, de veszíthetett volna is. Bármelyik irányba eldőlhetett volna a mérkőzés”

– mondta Ronaldo, aki nem akarta a csapattársait hibáztatni a csalódást keltő vb-rajt után.

🚨🇵🇹 Cristiano Ronaldo: “We didn’t miss anything today. This is football. We could have won, we could have lost”. pic.twitter.com/wXH1nehQyx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2026

Nem ilyen rajtot akartunk, de még messze nincs vége.

Fel a fejjel, és koncentráljunk a következő mérkőzésre” – fűzte hozzá a portugálok szupersztárja.

A Lionel Messihez hasonlóan a hatodik világbajnokságán szereplő Ronaldót legközelebb Üzbegisztán ellen láthatjuk a pályán, majd a csoportkör utolsó fordulójában Kolumbia lesz a portugálok ellenfele.