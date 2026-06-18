A foci-vb egyik esélyesének tartott portugál válogatott ugyan korán vezetést szerzett a kongóiak ellen, ám az afrikai csapat egyenlíteni tudott az első félidő végén. A második játékrész nem hozott gólt, így Roberto Martínez együttese meglepő döntetlennel kezdte a tornát. Cristiano Ronaldo negatív sorozata folytatódott, a 41 éves sztár sorozatban a tizedik vb- vagy Eb-meccsén maradt gól nélkül.
Mit nyilatkozott Cristiano Ronaldo a kudarc után?
A meccs után Ronaldót megkérdezték, mi hiányzott a győzelemhez a portugál csapat játékából. Az ötszörös aranylabdás szűkszavúan nyilatkozott, megszólalásában némileg meglepő módon nem kritizált senkit.
Mi hiányzott? Semmi sem hiányzott, ez a foci. Portugália nyerhetett volna, de veszíthetett volna is. Bármelyik irányba eldőlhetett volna a mérkőzés”
– mondta Ronaldo, aki nem akarta a csapattársait hibáztatni a csalódást keltő vb-rajt után.
Nem ilyen rajtot akartunk, de még messze nincs vége.
Fel a fejjel, és koncentráljunk a következő mérkőzésre” – fűzte hozzá a portugálok szupersztárja.
A Lionel Messihez hasonlóan a hatodik világbajnokságán szereplő Ronaldót legközelebb Üzbegisztán ellen láthatjuk a pályán, majd a csoportkör utolsó fordulójában Kolumbia lesz a portugálok ellenfele.
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