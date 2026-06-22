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A portugál labdarúgó-válogatott játékosa, Francisco Conceicao a csapat legnagyobb sztárjáról beszélt. A Juventus szélsője szerint a nemzeti együttesben senkinek sincs kötelezettsége Cristiano Ronaldo felé.

Cristiano Ronaldo végigjátszotta a portugál válogatott első meccsét a foci-vb-n, de sok kritkát kapott, ugyanis nem nyújtott emlékezetes teljesítményt, bár a többiek se brillíroztak. Az ötszörös aranylabdást többször is próbálták helyzetbe hozni a társak, de Ronaldo egyik lehetőségét sem tudta gólra váltani. A portugálok támadója, Francisco Conceicao ennek kapcsán érdekes megjegyzést tett.

Cristiano Ronaldo ezen a foci-vb-n még nem lőtt gólt
Cristiano Ronaldo ezen a foci-vb-n még nem lőtt gólt
Fotó: LARS BARON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cristiano Ronaldo kilóg a portugál csapatból?

„Nincs semmiféle kötelességünk vagy szükségünk arra, hogy neki passzoljuk a labdát” 

– mondta Conceicao, majd gyorsan hozzátette, hogy Ronaldo mindannyiuk számára példakép, mert minden nap olyan elszántságot mutat, mintha az utolsó edzésére készülne.

„Annak passzolom a labdát, akiről úgy gondolom, hogy abban a pillanatban jobb helyzetben van. Nem mintha lenne időm azon gondolkodni, hogy éppen ki áll mellettem. 

Úgy gondolom, mindent ösztönösen csinálunk, mindent… ez ezredmásodpercek kérdése, nincs idő ilyesmire. 

És természetesen Cristiano is azért van itt, hogy segítsen, akárcsak a válogatott bármelyik másik játékosa” – tette hozzá Conceicao, kiemelve, hogy Ronaldo a futballtörténelem legjobb góllövője.

A vb-t a kongóiak elleni döntetlennel kezdő portugálok kedden Üzbegisztán ellen folytatják világbajnoki szereplésüket, a csoportkör utolsó fordulójában pedig Kolumbia lesz az ellenfelük.

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