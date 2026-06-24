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Kiütéses, 5–0-s győzelmet aratott Portugália Üzbegisztán ellen a világbajnokság csoportkörében. Cristiano Ronaldo két góllal vette ki a részét a sikerből, és olyan felszabadultan ünnepelt, mintha hatalmas teher szakadt volna le a válláról.

Cristiano Ronaldo komoly kritikát kapott a világbajnokság első csoportmérkőzése után, miután Portugália csupán 1–1-es döntetlent játszott a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen. A portugál klasszis azon a találkozón mindössze 6,4-es osztályzatot kapott, ami az ő mércéjével nézve kifejezetten gyenge teljesítménynek számított. A sajtó sem kímélte a 41 éves támadót: több lap már a mérkőzést követően arról írt, hogy Ronaldo felett eljárt az idő, és a fiatalabb generáció játékosai egyre inkább háttérbe szorítják. Erre azonban hamar rácáfolt az ötszörös aranylabdás.

Cristiano Ronaldo két gólt szerzett Üzbegisztán ellen a foci-vb-n
Cristiano Ronaldo két gólt szerzett Üzbegisztán ellen a foci-vb-n Fotó: Soccrates Images

Cristiano Ronaldo újra a régi? 

A világsztár gyorsan elhallgattatta a kétkedőket, miszerint ő már idős. Az Üzbegisztán elleni csoportmérkőzésén már az első félidőben két gólt szerzett, oroszlánrészt vállalva csapata 5–0-s, magabiztos győzelméből. Ronaldo első világbajnoki találata után szemmel láthatóan hatalmas teher szakadt le a válláról. A gólját követően a társaihoz rohant, sorra megölelte őket, ünnepléséből pedig egyértelműen érződött, mennyit jelentett számára ez a pillanat. Mintha az elmúlt napok kritikái és feszültségei egyszerre tűntek volna el.

A második találat már csak tovább fokozta az ünnepi hangulatot. A portugál klasszis ezúttal elővette ikonikus gólörömét, a jól ismert „Siuuu”-t, amelyhez nemcsak a portugál drukkerek, hanem a stadionban helyet foglaló üzbég szurkolók egy része is csatlakozott. A különleges jelenet jól mutatta, hogy Ronaldo személye és karizmája még ellenfélként is tiszteletet vált ki a futballszurkolókból.

Galéria: Árulkodó fotók, Cristiano Ronaldo titkolni sem tudta az örömét
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Cristiano Ronaldo első gólját követően ikonikus gólörömével ünnepelt az Üzbegisztán elleni világbajnoki csoportmérkőzésen

 

 

 

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