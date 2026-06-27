Napok óta Cristiano Ronaldo és Lionel Messi válogatottbeli szerepe tartja lázban a futballközvéleményt: mennyit tud még hozzátenni két korszakos klasszis a nemzeti csapatához, és meddig képesek tartani a lépést a fiatalabb generációval? Messi esetében erre egyelőre megvan a válasz: az argentin válogatott csapatkapitánya már öt gólnál jár a világbajnokságon, Argentína eddigi találatait kivétel nélkül ő szerezte. Ronaldót ugyanakkor egyre több kritika éri, miután olyan hírek jelentek meg, hogy a portugálok játéka túlságosan az ő kiszolgálására épül. A Ferencváros korábbi labdarúgója, Vincze Ottó méltatlannak tartja, ahogyan a portugál válogatott csapatkapitányáról beszélnek, szerinte Ronaldo jóval több tiszteletet érdemel annál, minthogy kizárólag a korával vagy a teljesítményével példálózzanak.
Méltatlannak tartom azt a narratívát, amit a nemzetközi sajtó már hosszú ideje próbál felépíteni Cristiano Ronaldo körül: már nincs hasznára a portugál válogatottnak, és hogy a csapattársai nem tudnak kiteljesedni mellette. Mondok is egy konkrét példát: vegyük Bruno Fernandest. A Manchester Unitedben meghatározó szerepe van, gyakorlatilag ő a csapat vezére, mégsem nyertek vele jelentős trófeát. Ennek ellenére a statisztikái kiválóak. Kedvelem Brunót, de szerintem túl van értékelve. Ronaldo viszont továbbra is ott van, és képes döntő hatással lenni a mérkőzésekre. Ezért gondolom azt, hogy ha meghívják a válogatottba, akkor neki mindenképpen játszania kell
- nyilatkozta az Origónak Vincze Ottó, aki felettébb dühös volt a portugál válogatott egykori edzőjére, Fernando Santos, aki Ronaldót a padra ültette a 2022-es vb-n.
"Nagyon igazságtalannak tartottam azt, ahogyan Fernando Santos bánt vele az előző világversenyen: leültette a kispadra, miközben minden kamera rá szegeződött, és ezzel kiszolgáltatott helyzetbe hozta. Ha valaki úgy gondolja, hogy már nincs rá szükség, akkor ne hívja meg. De ha meghívja, és számít rá, akkor bíznia is kell benne. Pontosan ezt a narratívát mutatta meg Martínez (a jelenlegi szövetségi kapitány - szerk.), amikor az első mérkőzés után kiállt Ronaldo mellett, és ismét lehetőséget adott neki. Ronaldo pedig meghálálta a bizalmat. Ahogy ő maga is mondta: akik alázattal dolgoznak, azokat a Jóisten is megsegíti."
Korábban az Origo is részletesen foglalkozott Cristiano Ronaldo válogatottbeli szerepével, felvetve azt a kérdést is, hogy az ötszörös aranylabdás jelenléte hosszú távon mennyire szolgálja a portugál válogatott fiatal játékosainak fejlődését. A tornát megelőzően több olyan sajtóhír is napvilágot látott, amelyek szerint a csapat játéka túlságosan Ronaldo kiszolgálására épül. Erre reagálva a Ferencváros korábbi támadója úgy fogalmazott: a fiatalabb generáció már egészen más futballkultúrában nevelkedett, ugyanakkor szerinte Ronaldo a mai napig többet tesz a válogatottért, mint sokan mások.
A mai futballban sok fiatal nagyon hamar komoly pénzt keres, nagy klubokba kerül, és könnyen azt hiheti, hogy már megérkezett. Nehezebben fogadják el azokat az idősebb játékosokat, akik fizikailag már nem ugyanazt nyújtják, mint tíz vagy tizenöt évvel ezelőtt. Nyilván Ronaldo sem az a játékos már, aki fénykorában volt, de még mindig többet ad hozzá a csapathoz, mint sokan mások. Amíg Ronaldo a pályán van, a társainak ki kell szolgálniuk őt. Ez a csapat érdeke. És azt is el kell fogadni, hogy önmagában Ronaldóra többen kíváncsiak, mint sokszor az egész portugál válogatottra. Ezért amíg ott van a pályán, a csapatnak köré kell építenie a játékát.
– mondta az 51 éves szakember, aki szerint természetes, hogy az öltözőben időnként felmerülhet a játékosok között: Ronaldo nélkül talán könnyebb lenne érvényesülni. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ettől még senkinek sem jutna automatikusan több játéklehetőség, és Ronaldo távozása önmagában nem oldaná meg a fiatalok előrelépésének kérdését.
Vincze Ottó: Cristiano Ronaldo sokkal több tiszteletet érdemel
A Portugália–Üzbegisztán csoportmérkőzés után – amelyen Cristiano Ronaldo két gólt is szerzett – egy helyi riporter arról kérdezte a 41 éves klasszist, mit szólna ahhoz, ha a 2026-os világbajnokság döntőjében Lionel Messi csapatával találkozna. A portugál támadó láthatóan nem fogadta kitörő lelkesedéssel a felvetést. Vincze Ottó szerint az efféle kérdések sokkal inkább a média figyelemfelkeltését szolgálják, mintsem azt, hogy valóban érdekes vagy releváns választ kapjanak az újságírók.
Úgy gondolom, ma már nincs olyan újságíró, aki a saját szakmájában akár a negyedét elérte volna annak, amit Cristiano Ronaldo a futballban. Én még ahhoz a generációhoz tartozom, amely számára a tisztelet és a kiemelkedő teljesítmény megbecsülése alapvető érték. Éppen ezért szerintem Ronaldo sokkal több tiszteletet érdemel annál, mint amennyit jelenleg kap. Én nem vagyok Real Madrid-szurkoló, sőt éppen az ellenkező oldalnak drukkolok, de ettől függetlenül a legnagyobb elismeréssel tudok beszélni Ronaldóról, emberként és játékosként is. Mert amíg futballozik, az a sportág számára is érték.
- fogalmazott Vincze Ottó, aki 1997-ben a Barcelona B csapatához került, így aligha meglepő, hogy nem a királyi gárda felé húz a szíve. A katalán kötődés magyarázatot adhat arra is, miért beszél elismeréssel Lionel Messiről, aki 39 évesen is magas szinten futballozik.
"Messi egészen más kategória mint Ronaldo. Szerintem ő egy földönkívüli tehetség. Elég csak visszagondolni arra a lövésére az első mérkőzésen Algéria ellen, amikor belsővel milliméteres pontossággal a kapufa mellé helyezte a labdát. Ezt rajta kívül szinte senki nem tudja ilyen természetességgel megcsinálni. Egyszerűen hihetetlen, amit a pályán művel. Emellett elképesztően alázatos és szerény ember, rendezett családi háttérrel, botrányoktól mentes életet él. Most az Egyesült Államokban futballozik, ami egy új állomás a pályafutásában, miközben sokat tesz azért is, hogy az európai futball népszerűsége tovább növekedjen"
- fejtette ki az egykori labdarúgó.
Vincze Ottó a világbajnokság minden mérkőzését figyelemmel követi – még a kisebb válogatottak, például a Zöld-foki-szigetek vagy Curacao találkozóit is. Úgy véli, egy világbajnokságon nincs könnyű ellenfél: minden nemzet képes plusz energiákat mozgósítani, felszívni magát, és akár maradandó teljesítményt nyújtani a világ legnagyobb futballszínpadán, ugyanakkor egy fontos dologra hívta fel a figyelmet.
Ma már minden válogatott képes olyan szinten felkészülni, hogy a legnagyobb csapatok dolgát is megnehezítse. A futball eljutott arra a pontra, hogy egy mérkőzésen bármi megtörténhet. Sőt, szerintem nyugodtan ki lehet jelenteni: a futball az egyetlen csapatsport, ahol egyetlen meccsen tényleg bármi lehetséges. Egy mérkőzésen a Zöld-foki szigetek, Curacao, Irak, Irán vagy bármelyik kisebb válogatott képes lehet arra, hogy megnehezítse egy nagyobb csapat dolgát. Ez fantasztikus dolog. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy nagyon sok válogatottnál komoly szakmai hozzáadott érték van, sokszor külföldi edzők, szakemberek formájában. Ma már a kevésbé ismert csapatoknál is olyan szakemberek dolgoznak, akik beviszik a modern futball alapjait és módszertanát
– mondta Vincze, aki szerint a legjobb négy közé biztosan bejut majd egy meglepetéscsapat is.
"Az angolok és a horvátok is remekül futballoznak, de biztos vagyok benne, hogy a legjobb négy között lesz egy meglepetéscsapat is. Hogy melyik, azt most még lehetetlen megmondani, de akár Hollandia is odaérhet. Én eddig nagyon élvezem ezt a világbajnokságot. A szervezők is remek munkát végeznek, és bár alkalmazkodni kell a helyszínekhez és az időeltolódáshoz, összességében kiváló mérkőzéseket láthatunk."