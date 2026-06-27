Napok óta Cristiano Ronaldo és Lionel Messi válogatottbeli szerepe tartja lázban a futballközvéleményt: mennyit tud még hozzátenni két korszakos klasszis a nemzeti csapatához, és meddig képesek tartani a lépést a fiatalabb generációval? Messi esetében erre egyelőre megvan a válasz: az argentin válogatott csapatkapitánya már öt gólnál jár a világbajnokságon, Argentína eddigi találatait kivétel nélkül ő szerezte. Ronaldót ugyanakkor egyre több kritika éri, miután olyan hírek jelentek meg, hogy a portugálok játéka túlságosan az ő kiszolgálására épül. A Ferencváros korábbi labdarúgója, Vincze Ottó méltatlannak tartja, ahogyan a portugál válogatott csapatkapitányáról beszélnek, szerinte Ronaldo jóval több tiszteletet érdemel annál, minthogy kizárólag a korával vagy a teljesítményével példálózzanak.

Vinze Ottó szerint Cristiano Ronaldo még mindig meghatározó tagja a portugál válogatottnak Fotó: FIFA

Méltatlannak tartom azt a narratívát, amit a nemzetközi sajtó már hosszú ideje próbál felépíteni Cristiano Ronaldo körül: már nincs hasznára a portugál válogatottnak, és hogy a csapattársai nem tudnak kiteljesedni mellette. Mondok is egy konkrét példát: vegyük Bruno Fernandest. A Manchester Unitedben meghatározó szerepe van, gyakorlatilag ő a csapat vezére, mégsem nyertek vele jelentős trófeát. Ennek ellenére a statisztikái kiválóak. Kedvelem Brunót, de szerintem túl van értékelve. Ronaldo viszont továbbra is ott van, és képes döntő hatással lenni a mérkőzésekre. Ezért gondolom azt, hogy ha meghívják a válogatottba, akkor neki mindenképpen játszania kell

- nyilatkozta az Origónak Vincze Ottó, aki felettébb dühös volt a portugál válogatott egykori edzőjére, Fernando Santos, aki Ronaldót a padra ültette a 2022-es vb-n.

"Nagyon igazságtalannak tartottam azt, ahogyan Fernando Santos bánt vele az előző világversenyen: leültette a kispadra, miközben minden kamera rá szegeződött, és ezzel kiszolgáltatott helyzetbe hozta. Ha valaki úgy gondolja, hogy már nincs rá szükség, akkor ne hívja meg. De ha meghívja, és számít rá, akkor bíznia is kell benne. Pontosan ezt a narratívát mutatta meg Martínez (a jelenlegi szövetségi kapitány - szerk.), amikor az első mérkőzés után kiállt Ronaldo mellett, és ismét lehetőséget adott neki. Ronaldo pedig meghálálta a bizalmat. Ahogy ő maga is mondta: akik alázattal dolgoznak, azokat a Jóisten is megsegíti."