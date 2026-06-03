Ilyés Róbert az előző idény végén távozott a román Superligás csapattól. Ezért új vezetőedző után kellett néznie a 2025/2026-os kiírásban újoncként a bennmaradást kivívó együttesnek. A romániai Csíkszereda most hivatalos oldalán jelentette be a magyarországi szakember érkezését.

Negyed évszázados tapasztalattal ül le a Csíkszereda kispadjára Szabó István.

Fotó: FK Csíkszereda

Negyed évszázados tapasztalattal ül le a Csíkszereda kispadjára

Szabó István szinte csodád tett Kecskeméten, korábban több alkalommal tevékenykedett a felnőtt csapat és az utánpótlás kötelékében. A 2021-től 2024 októberéig tartó időszakban feljuttatta a KTE-t az NB I-be, majd a bravúros második helyet szerezte meg a csapattal. Ekkor a RangAdó-díjátadó gálán az év legjobb edzőjének is megválasztották. Az 59 éves szakember legutóbb a Nyíregyháza csapatát irányította, 2025 októbere óta viszont nem volt csapata.

„Az 59 éves magyarországi szakember több mint 25 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, legutóbb a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője volt. Karrierje legnagyobb sikereit Kecskeméten érte el, ahol 2021-ben vette át a még NB II-es csapatot, azonnal feljuttatta az élvonalba, majd a következő idényben, a klub történetének legjobb eredményét beállítva újoncként ezüstérmet nyert az NB I-ben. Teljesítményét az Év Edzője díjjal is elismerték” — olvasható „a legmagyarabb romániai klub” hivatalos Facebook-oldalán.

Szabó 1+1 éves szerződést írt alá a Csíkszeredával. A klub megjegyzi, hogy régi-új segítőjével együtt csatlakoznak a csapathoz: „a székelyudvarhelyi születésű Kerekes Barnával együtt érkezik, aki itt is az asszisztens edzői feladatokat fogja ellátni”.

A Nemzeti Sport értesülései szerint Szabónak több kiszemeltje is van Magyarországról, akikkel már dolgozott együtt korábban, és velük megerősíteni kívánja új csapata keretét.