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A német válogatott kiütéses, 7-1-es győzelemmel kezdte a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot. Curacao ellen azonban nemcsak a gólzápor, hanem a lefújás utáni elképesztő jelenet is hatalmas visszhangot váltott ki.

Curacao világbajnoki bemutatkozása már önmagában történelmi pillanat volt, de a Németország elleni meccs végén olyan jelenet játszódott le a pályán, amely gyorsan háttérbe szorította a 7-1-es végeredményt is. A lefújás után Felix Nmecha és Jonathan Tah több curacaói futballistával együtt imádkozott a kezdőkör közelében, írja a Magyar Nemzet.

Curacao és Németország játékosai együtt imádkoztak a lefújás után Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA
Curacao és Németország játékosai együtt imádkoztak a lefújás után
Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA

Curacao történelmi gólja után jött a német henger

A németek villámrajtot vettek, Felix Nmecha már a 6. percben betalált, de a vb-újonc nem tört össze: Livano Comenencia a 21. percben megszerezte országa első világbajnoki gólját. A pillanat óriási örömöt okozott a karibi csapatnak, amely rövid időre 1-1-re állt a négyszeres világbajnok ellen.

A német válogatott azonban még a szünet előtt visszavette az irányítást. Nico Schlotterbeck fejese és Kai Havertz tizenegyese után már 3-1 volt az állás, a második félidőben pedig Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav és újra Havertz is betalált. A vége kiütéses, 7-1-es német győzelem lett.

A lefújás után minden megváltozott

A meccs képei alapján a találkozó után Nmecha és Tah nem az ünnepléssel foglalkozott először, hanem a curacaói játékosokkal együtt imakört alkotott. A jelenet azért is lett különösen erős, mert a pályán néhány perccel korábban még ellenfelek voltak, a lefújás után viszont egészen más üzenetet küldtek a világnak.

14 June 2026, United States, Houston: Soccer, Men: World Cup, Germany vs. Curaçao, Group Stage, Group E, Matchday 1, Houston Stadium. Leroy Sané (left to right, Germany), Florian Wirtz (Germany), and Kai Havertz (Germany) high-five after a goal. ATTENTION: In accordance with FIFA regulations, these images may be used exclusively for editorial purposes. Commercial use is prohibited. Furthermore, no video-like sequences may be created, and no alterations may be made to the image, either in the foreground or the background. Photo: Christian Charisius/dpa (Photo by CHRISTIAN CHARISIUS / dpa Picture-Alliance via AFP)
Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA

Nmecha a mérkőzés után arról beszélt, hogy a pályán riválisok, de a hitben testvérek. A gesztust sokan a vb eddigi egyik legemberibb pillanatának tartják, hiszen egy súlyos vereség után sem a megalázottság, hanem a tisztelet és az összetartozás került előtérbe.

A csoportban még Elefántcsontpart és Ecuador szerepel, a másik első fordulós meccsen előbbi 1-0-ra nyert, a következő körben pedig Németország Elefántcsontparttal, Curacao pedig Ecuadorral játszik.

 

 

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