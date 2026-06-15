Curacao világbajnoki bemutatkozása már önmagában történelmi pillanat volt, de a Németország elleni meccs végén olyan jelenet játszódott le a pályán, amely gyorsan háttérbe szorította a 7-1-es végeredményt is. A lefújás után Felix Nmecha és Jonathan Tah több curacaói futballistával együtt imádkozott a kezdőkör közelében, írja a Magyar Nemzet.

Curacao és Németország játékosai együtt imádkoztak a lefújás után

Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA

Curacao történelmi gólja után jött a német henger

A németek villámrajtot vettek, Felix Nmecha már a 6. percben betalált, de a vb-újonc nem tört össze: Livano Comenencia a 21. percben megszerezte országa első világbajnoki gólját. A pillanat óriási örömöt okozott a karibi csapatnak, amely rövid időre 1-1-re állt a négyszeres világbajnok ellen.

A német válogatott azonban még a szünet előtt visszavette az irányítást. Nico Schlotterbeck fejese és Kai Havertz tizenegyese után már 3-1 volt az állás, a második félidőben pedig Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav és újra Havertz is betalált. A vége kiütéses, 7-1-es német győzelem lett.

A lefújás után minden megváltozott

A meccs képei alapján a találkozó után Nmecha és Tah nem az ünnepléssel foglalkozott először, hanem a curacaói játékosokkal együtt imakört alkotott. A jelenet azért is lett különösen erős, mert a pályán néhány perccel korábban még ellenfelek voltak, a lefújás után viszont egészen más üzenetet küldtek a világnak.

Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA

Nmecha a mérkőzés után arról beszélt, hogy a pályán riválisok, de a hitben testvérek. A gesztust sokan a vb eddigi egyik legemberibb pillanatának tartják, hiszen egy súlyos vereség után sem a megalázottság, hanem a tisztelet és az összetartozás került előtérbe.

A csoportban még Elefántcsontpart és Ecuador szerepel, a másik első fordulós meccsen előbbi 1-0-ra nyert, a következő körben pedig Németország Elefántcsontparttal, Curacao pedig Ecuadorral játszik.