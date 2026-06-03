Komoly szervezeti átalakítások kezdődtek Dárdai Bence csapatánál, a Wolfsburgnál, azt követően, hogy 29 év után búcsúzott az élvonaltól, miután elveszítette az osztályozót a Paderborn ellen. A klub vezetősége már meg is kezdte a csapat átalakítását, ennek első lépéseként érkezett az új vezetőedző, aki a sportigazgatóvá előléptetett Dieter Hecking helyét veszi át.
A harmadosztályból érkezett Dárdaiék megmentője
Tobias Strobl neve az elmúlt napokban merült fel komolyabban, a német Bild információi szerint pedig gyorsan megállapodtak vele a Wolfsburg vezetői.
A 38 éves szakember az előző szezonban remek munkát végzett a harmadosztályú Verl kispadján, az első szezonjába a hatodik helyen zárt, emellett megnyerte a Westfáliai Kupát is a csapattal. Stroblt 2018-ban kezdte edzői pályafutását a TSV 1860 Rosenheimnél, de megfordult még a Schweinfurt, valamint az Ingolstadt és az Augsburg második csapatánál is. A fiatal kora ellenére Németország egyik legtehetségesebb edzőjeként tartják számon, elsősorban támadó felfogású, bátor játéka miatt, ráadásul előszeretettel veti be a fiatal játékosokat, ami pozitívum lehet a jelenleg sérüléséből lábadozó Dárdai Bence számára.
A Wolfsburg új sportigazgatója, Dieter Hecking szerint Strobl személyében egy modern felfogású szakember érkezett a klubhoz.
„Világos elképzelése van a futballról, és többször bizonyította már, hogy képes csapatot építeni, valamint magasabb szintre emelni a játékosokat” – méltatta új edzőjét Hecking a kinevezés után.
A német klub 2028 nyaráig szóló szerződést kötött Strobllal, akinek elsődleges feladata, hogy visszajuttatása lesz a Bundesligába a Wolfsburgot.
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