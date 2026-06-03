Komoly szervezeti átalakítások kezdődtek Dárdai Bence csapatánál, a Wolfsburgnál, azt követően, hogy 29 év után búcsúzott az élvonaltól, miután elveszítette az osztályozót a Paderborn ellen. A klub vezetősége már meg is kezdte a csapat átalakítását, ennek első lépéseként érkezett az új vezetőedző, aki a sportigazgatóvá előléptetett Dieter Hecking helyét veszi át.

Dárdai Bence és a Wolfsburg új edzővel vág neki a német másodosztály küzdelmeinek

Fotó: SWEN PFORTNER / DPA

A harmadosztályból érkezett Dárdaiék megmentője

Tobias Strobl neve az elmúlt napokban merült fel komolyabban, a német Bild információi szerint pedig gyorsan megállapodtak vele a Wolfsburg vezetői.

A 38 éves szakember az előző szezonban remek munkát végzett a harmadosztályú Verl kispadján, az első szezonjába a hatodik helyen zárt, emellett megnyerte a Westfáliai Kupát is a csapattal. Stroblt 2018-ban kezdte edzői pályafutását a TSV 1860 Rosenheimnél, de megfordult még a Schweinfurt, valamint az Ingolstadt és az Augsburg második csapatánál is. A fiatal kora ellenére Németország egyik legtehetségesebb edzőjeként tartják számon, elsősorban támadó felfogású, bátor játéka miatt, ráadásul előszeretettel veti be a fiatal játékosokat, ami pozitívum lehet a jelenleg sérüléséből lábadozó Dárdai Bence számára.

Start of a new era in Wolfsburg.



Welcome, Tobias Strobl! 💚



Tobias Strobl takes over as head coach of VfL Wolfsburg immediately, signing a contract running until 2028.



The next chapter begins. Happy to have you! 🐺#VfLWolfsburg 🟢⚪️ pic.twitter.com/uFxG53Cu6E — VfL Wolfsburg EN/US 🇬🇧 🇺🇸 (@VfLWolfsburg_EN) June 3, 2026

A Wolfsburg új sportigazgatója, Dieter Hecking szerint Strobl személyében egy modern felfogású szakember érkezett a klubhoz.

„Világos elképzelése van a futballról, és többször bizonyította már, hogy képes csapatot építeni, valamint magasabb szintre emelni a játékosokat” – méltatta új edzőjét Hecking a kinevezés után.

A német klub 2028 nyaráig szóló szerződést kötött Strobllal, akinek elsődleges feladata, hogy visszajuttatása lesz a Bundesligába a Wolfsburgot.