Didier Deschamps, a világbajnokságon szereplő francia válogatott szövetségi kapitánya rendkívül szabadságot kapott, miután kedden értesült édesanyja haláláról.

Didier Deschamps együttese mindkét meccsét megnyerte a világbajnokságon

Fotó: Jewel Samad/AFP

Deschamps így kihagyja a francia válogatott Norvégia elleni rangadóját, amit pénteken rendeznek majd a New York-i MetLife Stadionban.

​Deschamps hazatért a világbajnokságról

Deschamps, aki játékosként és edzőként is világbajnok lett a francia válogatott, a szövetség teljes bizalmát élvezi. Távolléte alatt a hosszú ideje mellette dolgozó segítője, Guy Stephan veszi át a csapat vezetését.

A válogatott szövetségi kapitányát mélyen lesújtotta, hogy ma reggel értesült édesanyja haláláról”

– olvasható a francia szövetségi hivatalos közleményében.

Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match des Bleus dans le groupe I (21 heures, h.f.).



Le sélectionneur national a eu la douleur, ce mardi matin,… pic.twitter.com/Mqi67B0tJF — FFF (@FFF) June 23, 2026

„A Francia Labdarúgó-szövetség elnökével, Philippe Diallóval – aki ott van a válogatott edzőtáborában – történt egyeztetést követően Didier Deschamps asszisztensére, Guy Stephanra bízta a csapat irányítását a visszatéréséig. Ebben a rendkívül fájdalmas időszakban kérjük a közvéleményt és a médiát, hogy tanúsítsanak maximális tiszteletet és visszafogottságot.”

A világbajnokság egyik esélyesének tartott francia válogatott a Szenegál és Irak elleni győzelmeinek köszönhetően hat ponttal áll, és már biztosította helyét az egyenes kieséses szakaszban – a Norvégia elleni meccs „csak” a csoportelsőségről dönt.

Deschamps a nemzetközi labdarúgás egyik leghosszabb ideje hivatalban lévő szövetségi kapitánya: 2012-ben nevezték ki a francia válogatott élére. Irányítása alatt a francia válogatott rendkívül sikeres időszakot élt meg: 2018-ban világbajnoki címet nyert, majd négy évvel később Katarban is döntőbe jutott.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett világbajnokság lesz az utolsó tornája a francia válogatott élén, miután tavaly augusztusban bejelentette, hogy a torna után távozik posztjáról.