A holland szakember, Dick Advocaat neve fogalom a futballvilágban. Pályafutása során többek között a holland válogatottat, a belga nemzeti együttest, valamint a Rangers és a Sunderland csapatait is irányította.

Elsírta magát a vb legidősebb edzője, Dick Advocaat

Fotó: MOLLY DARLINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miért sírta el magát Dick Advocaat?

Az 1980-ban kezdődött edzői karrierje során számtalan sikert ért el, de talán az egyik legkülönlegesebb eredménye az volt, hogy kijuttatta Curacaót a világbajnokságra.

A kevesebb mint 200 ezer lakosú, Hollandiához tartozó karibi szigetország ezzel történelmet írt, hiszen a vb-k történetének legkisebb népességű résztvevőjévé vált.

A világbajnoki rajt azonban rögtön az egyik legnehezebb feladatot tartogatta számukra: a négyszeres világbajnok Németország ellen kellett pályára lépniük Houstonban. A németek korán megszerezték a vezetést, ám a 21. percben újabb történelmi pillanat következett. Livano Comenencia bevette Manuel Neuer kapuját, megszerezve ezzel Curacao első gólját a világbajnokságok történetében. A stadionban és a szurkolók között hatalmas ünneplés kezdődött.

Bár a mérkőzés végül a németek sikerével zárult, a találkozó így is felejthetetlen maradt a curacaói játékosok, drukkerek és természetesen Dick Advocaat számára.

A legendás tréner könnyeinek hátterében ráadásul személyes okok is álltak. Advocaat korábban lemondott a válogatott éléről, miután sikeresen kijuttatta csapatát a világbajnokságra, hogy beteg lányáról gondoskodhasson. Később azonban lánya állapotának javulása lehetővé tette számára, hogy visszatérjen a kispadra, és vezesse csapatát a torna során.

Visszatérésével újabb rekordot állított fel: 78 évesen ő lett a világbajnokságok történetének legidősebb szövetségi kapitánya. Az elmúlt hónapok érzelmi hullámvasútja után nem meglepő, hogy a történelmi pillanat előtt elérzékenyült.

Curacao ugyan vereséggel kezdte első világbajnoki szereplését, de a kis szigetország és tapasztalt kapitánya számára már a pályára lépés is örökre emlékezetes futballtörténelmi siker marad.