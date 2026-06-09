Andy Robertson számára nemcsak sporttörténelmi pillanat lesz a 2026-os világbajnokság, hanem fájdalmasan személyes utazás is. A skót válogatott hosszú évtizedek után jutott ki újra a vb-re, a Liverpool korábbi védője pedig korábban elárulta: a nagy pillanatban végig Diogo Jota járt a fejében, akivel rengeteget beszéltek arról, milyen lenne egyszer a világ legnagyobb futballtornáján pályára lépni.

Diogo Jota, Virgil van Dijk és Andy Robertson a Liverpool edzésén 2024. december 9-én

Fotó: PETER POWELL / AFP

Diogo Jota álma Robertsonnal él tovább

A portugál támadó özvegye, Rute Cardoso most egy megrendítő levélben fordult Robertsonhoz. A sorokat a skót futballista olvasta fel, és láthatóan őt is nagyon megérintette az üzenet.

„Szívemben vágyakozással, hálával és mindenekelőtt büszkeséggel írok neked” – kezdte levelét Rute Cardoso, aki felidézte, hogy férje sokat beszélt Robertsonról, a barátságukról, a közös csatákról, a nevetésekről és a futballról szóló álmaikról.

A levél egyik legmeghatóbb része a világbajnokságról szólt.

„A világbajnokság is egy ilyen álom volt” – írta Jota özvegye, aki szerint Robertson és Jota egymás mellett, ugyanazzal a szenvedéllyel dédelgették ezt a vágyat.

Rute Cardoso szerint amikor Skócia kiharcolta a világbajnoki szereplést, világossá vált számára, hogy Jota emléke tovább él Robertsonban.

Amikor kivívtad a helyed a világbajnokságon, nem egyedül mész majd. Az ő álmát is magaddal viszed

– üzente a gyászoló özvegy.

A levélben az is szerepelt, hogy amikor Robertson kilép majd a pályára, Jota ott lesz vele a gondolataiban, a lépteiben és a szívében. Rute Cardoso megköszönte a skót játékosnak, hogy nem felejtette el a férjét, és hogy a fájdalomból erőt formált.

„Köszönöm, hogy magaddal viszed őt. Köszönöm, hogy a veszteség fájdalmát erővé és valami gyönyörűvé alakítottad” – fogalmazott.

Robertson teljesen összetört a levéltől

Andy Robertson a felolvasás után nehezen találta a szavakat. Elmondta, különlegesnek tartja, hogy Rute Cardoso a saját gyászában is időt szakított arra, hogy írjon neki. „Ez a levél nagyon hosszú ideig velem marad” – mondta Robertson, aki hozzátette: Jota nevét soha nem hagyják feledésbe merülni.