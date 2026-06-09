Andy Robertson számára nemcsak sporttörténelmi pillanat lesz a 2026-os világbajnokság, hanem fájdalmasan személyes utazás is. A skót válogatott hosszú évtizedek után jutott ki újra a vb-re, a Liverpool korábbi védője pedig korábban elárulta: a nagy pillanatban végig Diogo Jota járt a fejében, akivel rengeteget beszéltek arról, milyen lenne egyszer a világ legnagyobb futballtornáján pályára lépni.
Diogo Jota álma Robertsonnal él tovább
A portugál támadó özvegye, Rute Cardoso most egy megrendítő levélben fordult Robertsonhoz. A sorokat a skót futballista olvasta fel, és láthatóan őt is nagyon megérintette az üzenet.
„Szívemben vágyakozással, hálával és mindenekelőtt büszkeséggel írok neked” – kezdte levelét Rute Cardoso, aki felidézte, hogy férje sokat beszélt Robertsonról, a barátságukról, a közös csatákról, a nevetésekről és a futballról szóló álmaikról.
A levél egyik legmeghatóbb része a világbajnokságról szólt.
„A világbajnokság is egy ilyen álom volt” – írta Jota özvegye, aki szerint Robertson és Jota egymás mellett, ugyanazzal a szenvedéllyel dédelgették ezt a vágyat.
Rute Cardoso szerint amikor Skócia kiharcolta a világbajnoki szereplést, világossá vált számára, hogy Jota emléke tovább él Robertsonban.
Amikor kivívtad a helyed a világbajnokságon, nem egyedül mész majd. Az ő álmát is magaddal viszed
– üzente a gyászoló özvegy.
A levélben az is szerepelt, hogy amikor Robertson kilép majd a pályára, Jota ott lesz vele a gondolataiban, a lépteiben és a szívében. Rute Cardoso megköszönte a skót játékosnak, hogy nem felejtette el a férjét, és hogy a fájdalomból erőt formált.
„Köszönöm, hogy magaddal viszed őt. Köszönöm, hogy a veszteség fájdalmát erővé és valami gyönyörűvé alakítottad” – fogalmazott.
Robertson teljesen összetört a levéltől
Andy Robertson a felolvasás után nehezen találta a szavakat. Elmondta, különlegesnek tartja, hogy Rute Cardoso a saját gyászában is időt szakított arra, hogy írjon neki. „Ez a levél nagyon hosszú ideig velem marad” – mondta Robertson, aki hozzátette: Jota nevét soha nem hagyják feledésbe merülni.
A skót válogatott csapatkapitánya arról is beszélt, hogy a 2022-es világbajnokság idején kerültek igazán közel egymáshoz Jotával. Akkor a portugál támadó sérülés miatt maradt le a tornáról, Skócia pedig nem jutott ki. A két játékos ezután sokat beszélt arról, milyen lenne együtt ott lenni a következő vb-n.
Fáj, hogy ezt elvették tőle
– mondta Robertson, majd hozzátette, hogy Jota az első meccsen, a másodikon, a harmadikon és reményei szerint még tovább is vele lesz.
Rute Cardoso levele egy olyan mondattal zárult, amely alighanem Robertson egész világbajnokságát végigkíséri majd.
„Ő hihetetlenül büszke lenne rád. Őrizd ezt az álmot, Andy. Éld meg magadért és érte is.”
A skót futballista ezek után világossá tette, hogy teljesíti a kérést. „Nemcsak magamért játszom, hanem kettőnkért” – mondta Robertson.