Portugália is megkezdte a szereplését a foci-vb-n. A mérkőzés nem csak a luzitánok debütálása miatt különleges, Roberto Martínez szövetségi kapitány játékosai ugyanis speciális csuklószorítókat viselnek elhunyt csapattársuk, Diogo Jota tiszteletére. A karkötőket Luís Montenegro portugál miniszterelnök ajándékozta a csapatnak. A karkötőn rajta van a vb-n részt vevő 26 portugál játékos neve, Diogo Jotáé pedig külön, nagy betűkkel. Diogo Jota szülei is a helyszínen szurkolnak hazájuk a válogatottjának, Joaquim Silva és Isabel Silva könnyezve hallgatták a portugál himnuszt a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni meccs kezdése előtt.

A portugálok emlékkarkötőt viselnek, Diogo Jota szülei a lelátóról szurkolnak a csapatnak Fotó: Julian Finney - FIFA / FIFA

Diogo Jota szülei mindenben támogatták fiaikat

A szülők a tragédia óta több hivatalos eseményen képviselték elhunyt fiaikat, 2025 decemberében ők vették át Dubajban a Diogo Jota tiszteletére odaítélt posztumusz díjat. Joaquim Silva és Isabel Silva Gondomarból, egy Porto melletti munkásvárosból származnak, mindig igyekeztek a háttérben maradni, és mindenben támogatták gyermekeiket.

📸 - The emotional parents of Diogo Jota, as their son was shown on the screen during the National anthem. pic.twitter.com/zwW680qgdz — Imm’kingsley 🇵🇹 (@Sundayk43915824) June 17, 2026

Diogo Jota és testvére tavaly nyáron hunyt el, amikor Zamora régióban, Cernadilla település közelében a gépjárművük letért az útról, az árokba hajtott, majd lángokba borult. A vizsgálatok alapján Lamborghinijük előzés közben defeketet kaphatott, és irányíthatatlanná vált. A Liverpool sztárja másfél héttel korábban nősült meg, három gyermeket és édesanyjukat hagyta hátra.