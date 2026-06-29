Marcel Schäfer, az RB Leipzig ügyvezető igazgatója cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint Yan Diomande még ezen a nyáron távozna a klubtól. A nemzetközi sportsajtó a napokban azzal volt tele, hogy a 19 éves támadó Luis Enrique irányítása alatt szeretne futballozni a BL-győztes Paris Saint-Germainben.

Yan Diomande bárkit képes egy az egyben megverni

Fotó: Ayman Aref/NurPhoto via AFP

A francia klub ugyan még nem tett hivatalos ajánlatot az RB Leipzignek, Marcel Schäfer azonban egyértelművé tette, hogy a 19 éves játékos nem eladó.

Diomande mégsem megy a BL-győztes PSG-hez?

Korábban a Liverpool közel 100 millió eurós ajánlatot tett Diomandéért. Ez azonban nem érte el az RB Leipzig által meghatározott értéket, mivel a német klub körülbelül 130 millió eurót szeretne kapni az elefántcsontparti támadóért, így az ajánlatot a múlt héten visszautasították.

Egyértelmű a szándékunk: Yan Diomande a következő szezonban is az RB Leipzig játékosa lesz. Ebből nem engedünk! Tudjuk, milyen érték van a kezünkben. Természetesen, ha Yan így folytatja a fejlődését, eljön majd az idő, amikor lehetőséget adunk neki a következő lépcsőfok megtételére – de ez nem idén lesz”

– idézi a The Athletic a lipcsei klub ügyvezető igazgatóját.

Yan Diomande az RB Leipzig történetének legdrágábban eladott játékosa lesz

Fotó: Ulrik Pedersen/NurPhoto via AFP

Diomande 2025 nyarán igazolt az RB Leipzighez, miután a spanyol Leganéstől 20 millió euróért szerződtették. Rendkívül sikeres Bundesliga-szezonja (13 gól és 10 gólpassz), valamint a világbajnokságon nyújtott kiemelkedő teljesítménye után több európai élklub is érdeklődni kezdett iránta.

Elvileg még négy év van hátra a szerződéséből, így minden ütőkártya a mi kezünkben van. A jelenlegi érdeklődés elsősorban az ő teljesítményének elismerése. Sem több, sem kevesebb. Ha pedig nem tudunk megállapodni, akkor nem tudunk – de ettől még négy évig szerződés köti hozzánk. Ezért ismét hangsúlyozom: Yan Diomande az RB Leipzig játékosa marad”

– tette hozzá Schäfer.

Amennyiben Diomande mégis távozna, ő lenne az RB Leipzig történetének legdrágábban értékesített játékosa. Az érte kapott összeg jóval meghaladná a horvát Josko Gvardiol átigazolási díját, akit 2023-ban 90 millió euróért adtak el a Manchester Citynek.