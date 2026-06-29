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Továbbra sem tudni, hol folytatja pályafutását a világbajnokság egyik legnagyobb felfedezettje. A nemzetközi sportsajtó kész tényként közölte, hogy az RB Leipzigben futballozó Yan Diomande kikosarazta a Liverpoolt a BL-győztes Paris Saint-Germain miatt. Azonban meg megszólalt a lipcsei klub ügyvezető igazgatója, aki tiszta vizet öntött a pohárba az elefántcsontparti támadó átigazolásával kapcsolatban.

Marcel Schäfer, az RB Leipzig ügyvezető igazgatója cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint Yan Diomande még ezen a nyáron távozna a klubtól. A nemzetközi sportsajtó a napokban azzal volt tele, hogy a 19 éves támadó Luis Enrique irányítása alatt szeretne futballozni a BL-győztes Paris Saint-Germainben. 

Yan Diomande bárkit képes egy az egyben megverni
Yan Diomande bárkit képes egy az egyben megverni
Fotó: Ayman Aref/NurPhoto via AFP

A francia klub ugyan még nem tett hivatalos ajánlatot az RB Leipzignek, Marcel Schäfer azonban egyértelművé tette, hogy a 19 éves játékos nem eladó.

Diomande mégsem megy a BL-győztes PSG-hez?

Korábban a Liverpool közel 100 millió eurós ajánlatot tett Diomandéért. Ez azonban nem érte el az RB Leipzig által meghatározott értéket, mivel a német klub körülbelül 130 millió eurót szeretne kapni az elefántcsontparti támadóért, így az ajánlatot a múlt héten visszautasították.

Egyértelmű a szándékunk: Yan Diomande a következő szezonban is az RB Leipzig játékosa lesz. Ebből nem engedünk! Tudjuk, milyen érték van a kezünkben. Természetesen, ha Yan így folytatja a fejlődését, eljön majd az idő, amikor lehetőséget adunk neki a következő lépcsőfok megtételére – de ez nem idén lesz” 

– idézi a The Athletic a lipcsei klub ügyvezető igazgatóját.

Yan Diomande (RB Leipzig) looks on during match day 33 1.Bundesliga, RB Leipzig and St. Pauli, Red Bull Arena, Leipzig, Germany on May 09 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
Yan Diomande az RB Leipzig történetének legdrágábban eladott játékosa lesz
Fotó: Ulrik Pedersen/NurPhoto via AFP

Diomande 2025 nyarán igazolt az RB Leipzighez, miután a spanyol Leganéstől 20 millió euróért szerződtették. Rendkívül sikeres Bundesliga-szezonja (13 gól és 10 gólpassz), valamint a világbajnokságon nyújtott kiemelkedő teljesítménye után több európai élklub is érdeklődni kezdett iránta.

Elvileg még négy év van hátra a szerződéséből, így minden ütőkártya a mi kezünkben van. A jelenlegi érdeklődés elsősorban az ő teljesítményének elismerése. Sem több, sem kevesebb. Ha pedig nem tudunk megállapodni, akkor nem tudunk – de ettől még négy évig szerződés köti hozzánk. Ezért ismét hangsúlyozom: Yan Diomande az RB Leipzig játékosa marad” 

– tette hozzá Schäfer.

Amennyiben Diomande mégis távozna, ő lenne az RB Leipzig történetének legdrágábban értékesített játékosa. Az érte kapott összeg jóval meghaladná a horvát Josko Gvardiol átigazolási díját, akit 2023-ban 90 millió euróért adtak el a Manchester Citynek. 

 

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