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Társházigazdák mérkőzéseivel folytatódott a 2026-os labdarúgó-világbajnokság. Donald Trump lemaradt az Egyesült Államok meggyőző sikeréről, majd a kanadai válogatott pontot tudott mentetni a meglepetésre készülő bosnyák csapat ellen. Az Origo és a Magyar Nemzet közös, foci-vb-s videoműsorának újabb részében a torna eddig mérkőzéséről beszélgettünk.

Mexikó után a másik két társrendező is megkezdte szereplését a 2026-os foci-vb-n. Az Egyesült Államok ellenfele Paraguay volt, amely végül csak egyetlen gólra volt képes a házigazda ellen, míg Kanada rengeteget helyzetet kihagyva kerülte el a vereséget a bosnyákok ellen. Később kiderült, Donald Trump kihagyta az USA sikerét, azóta talán meg is bánta egy kicsit.

Donald Trump nem látogatott ki a helyszínre
Donald Trump nem látogatott ki a helyszínre
Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

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Az Egyesült Államok elnöke ráadásul nem is akármilyen ünnepséget szervez, hiszen a Fehér Ház előterében felépítettek egy arénát, hogy ott harcoljanak az UFC legnagyobb sztárjai. Valószínűleg nem ezen előkészületek miatt hagyta ki USA első csoportmérkőzését, de abban biztosak lehetünk, hogy egy izgalmas találkozóról maradt le. Az ötgólos találkozón ráadásul Folarin Balogun történelmet írt azzal, hogy 1930 óta ő lett az első amerikai, aki duplázott a világbajnokságon.

De nemcsak az amerikaikról esett szó az Origo és a Magyar Nemzet közös podcastjében, hiszen pályára az a Kanada is, amely Jürgen Klopp egykori Liverpoolját igyekezett lemásolni, inkább kevesett, mint több sikerrel.

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