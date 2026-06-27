A DVSC a hivatalos oldalán jelentette be szombaton, hogy 1+1 évre szerződtette Sergi Sampert. A 31 éves spanyol középpályás Barcelonában született, gyermekként a Barca híres akadémiáján, a La Masián fejlődött, U17-től U21-ig folyamatosan tagja volt a spanyol utánpótlás-válogatottaknak. Az FC Barcelonában bemutatkozott a felnőtt csapatban, majd a Granadában és a Las Palmas csapatában bizonyított. Összesen 25 mérkőzést játszott a La Ligában, 93 találkozót a spanyol másodosztályban, pályára lépett a BL-ben, Bajnokok Ligája-győztesnek, spanyol bajnoknak és kupagyőztesnek, valamint Világkupa-győztesnek is vallhatja magát.

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Fotó: MARCIN GOLBA / NurPhoto

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Sergi Samper ezt követően légiósnak állt, 88 mérkőzésen szerepelve alapembere volt a többek között japán bajnoki címet és kupát nyert Vissel Kobe együttesének, majd az FC Andorra érintésével 2024-ben a lengyel Motor Lublinhoz szerződött, amelynek színeiben a nemrég véget ért idényben 30 összecsapáson lépett pályára. Lengyelországban együtt dolgozott a Loki vezetőedzőjével, Gert Remmellel, nem kétséges tehát, hogy a DVSC mestere pontosan tudja, milyen sokat tehet hozzá a csapat teljesítményéhez a rutinos, képzett középpályás.