A Maccabi Netanjától igazolt védőt az NB I 2025/2026-os idényének negyedik helyezettje. A DVSC hivatalos csatornáin közölte, hogy megszerezte a 23 éves izraeli és magyar állampolgárságú játékost.

Látványos videón mutatták be a DVSC új védőjét

Fotó: DVSC

Látványos videón mutatták be a DVSC új védőjét

Rotem Keller 26 meccsen két gólt szerzett és három gólpasszt osztott ki a Maccabi Netanjában az előző idényben. Összesen 130 meccsen szerepelt az izraeli élvonalban, korábban pedig, 2022 tavaszán a DVTK NB II-es csapatát erősítette.

A korábbi izraeli utánpótlás-válogatott védőt a DVSC egy rövid, de annál látványosabb videóban mutatta be. Keller a Loki címerét is rázza, de még egy nagy puszit is kap: vélhetően kedvese kísérte el.