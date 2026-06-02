A 109-szeres válogatott klasszis nem titkolta: bár a kispályás futball egyfajta csata Szoboszlai Dominikkal, a céljuk ugyanaz – a szurkolók kiszolgálása és a győzelem. A meccs körüli nagy felhajtás közepette Dzsudzsák Balázs az Origo Sportnak nyilatkozva őszintén beszélt arról, hogy hány éves koráig szeretne játszani.
„Futballistaként szeretném, hogy soha ne legyen vége. Ettől függetlenül én próbálnám a csúcson abbahagyni és kiszállni, és amit lehetett, megtettem és kiadtam magamból” – fogalmazott a középpályás.
A legfontosabb kérdés azonban a jövőjét érintette: Dzsudzsák elárulta, hogy egy évig még biztosan marad Debrecenben.
„Már csak formalitás, hogy a Debrecennel aláírjuk a szerződést, úgyhogy büszkén és izgatottan várom a következő szezont is” – tette hozzá.
Dzsudzsák Balázs örülne, ha nem az Ajaxot kapná a Loki
A beszélgetés során a DVSC jövőbeli nemzetközi szereplése is szóba került. Dzsudzsák – bár a pontos nevet nem nevezte meg – elszólta magát: a csapatnál már tudják, ki veszi át a szakmai irányítást a nemzetközi kupaküzdelmekre készülő keretnél.
„Nagyon izgatott vagyok, és remélem, hogy a szerencse is mellettünk lesz, mert nagyon nem örülnék, ha egyből egy Ajaxot kapnánk” – mondta a nemzetközi kupaindulással kapcsolatban.
A teljes videóinterjú, amelyben Dzsudzsák Balázs részletesen mesél a Szoboszlai Dominikkal való pályán kívüli csatákról és a debreceni tervekről, alább tekinthető meg!