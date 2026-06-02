Magyar sztárok fociztak a Duna-parton. Dzsudzsák Balázs a Kopaszi-gáton, a Szoboszlai Dominik csapata elleni kispályás gálameccs előtt árulta el, meddig szeretne futballozni, és arról is beszélt, hogy mi a helyzet a DVSC háza táján.

A 109-szeres válogatott klasszis nem titkolta: bár a kispályás futball egyfajta csata Szoboszlai Dominikkal, a céljuk ugyanaz – a szurkolók kiszolgálása és a győzelem. A meccs körüli nagy felhajtás közepette Dzsudzsák Balázs az Origo Sportnak nyilatkozva őszintén beszélt arról, hogy hány éves koráig szeretne játszani.

Így készült Dzsudzsák Balázs és Szoboszlai Dominik a Kopaszi-gáton rendezett kispályás gálameccsre Fotó: Tumbász Hédi
„Futballistaként szeretném, hogy soha ne legyen vége. Ettől függetlenül én próbálnám a csúcson abbahagyni és kiszállni, és amit lehetett, megtettem és kiadtam magamból” – fogalmazott a középpályás.

A legfontosabb kérdés azonban a jövőjét érintette: Dzsudzsák elárulta, hogy egy évig még biztosan marad Debrecenben.

„Már csak formalitás, hogy a Debrecennel aláírjuk a szerződést, úgyhogy büszkén és izgatottan várom a következő szezont is” – tette hozzá.

Dzsudzsák Balázs örülne, ha nem az Ajaxot kapná a Loki

A beszélgetés során a DVSC jövőbeli nemzetközi szereplése is szóba került. Dzsudzsák – bár a pontos nevet nem nevezte meg – elszólta magát: a csapatnál már tudják, ki veszi át a szakmai irányítást a nemzetközi kupaküzdelmekre készülő keretnél.

Szoboszlai Dominik a Red Bull F2S eseményen, Kopaszi gát, SzoboszlaiDominik, Kopaszigát, RedBullF2S, Válogatott legendák vs Team Szobó, Válogatottlegendák, TeamSzobó, 2026.05.31.
Galéria: Képeken a Válogatott legendák vs Team Szobó gálamérkőzés
A Válogatott legendák vs Team Szobó gálamérkőzés a Kopaszi-gáton

„Nagyon izgatott vagyok, és remélem, hogy a szerencse is mellettünk lesz, mert nagyon nem örülnék, ha egyből egy Ajaxot kapnánk” – mondta a nemzetközi kupaindulással kapcsolatban.

A teljes videóinterjú, amelyben Dzsudzsák Balázs részletesen mesél a Szoboszlai Dominikkal való pályán kívüli csatákról és a debreceni tervekről, alább tekinthető meg!

