Május utolsó vasárnapjára egy rendkívül különleges programot hozott tető alá a Red Bull, erről korábban mi is beszámoltunk. Ezen az eseményen jelentette be Dzsudzsák Balázs, hogy ugyan a felek hivatalosan még nem jelentették be az új megállapodást, de a 39 éves klasszis szerint már csak néhány formalitás van hátra az új megállapodás aláírásáig a DVSC-vel.

Dzsudzsák Balázs marad Debrecenben

Fotó: DVSC

Dzsudzsák Balázs marad a Lokinál

"Csapatkapitányunk 2020-ban tért vissza nevelőegyesületébe, a DVSC-be, azóta is vezéregyénisége és meghatározó játékosa együttesünknek a pályán és a pályán kívül is. A magyar labdarúgás válogatottsági rekordere egyetlen idényben sem maradt adós a gólokkal és gólpasszokkal, az előző szezonban 6 találatig és 5 asszisztig jutott. Hajrá, Dzsudzsi, hajrá, Loki!" - írta a klub a hivatalos Facebook-oldalán.