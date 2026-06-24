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A nem hivatalos hírek után majdnem egy hónapot követően most már tényleg felsóhajthatnak Debrecenben. Dzsudzsák Balázs még egy évvel meghosszabbította a szerződését a DVSC-vel.

Május utolsó vasárnapjára egy rendkívül különleges programot hozott tető alá a Red Bull, erről korábban mi is beszámoltunk. Ezen az eseményen jelentette be Dzsudzsák Balázs, hogy ugyan a felek hivatalosan még nem jelentették be az új megállapodást, de a 39 éves klasszis szerint már csak néhány formalitás van hátra az új megállapodás aláírásáig a DVSC-vel.

Dzsudzsák Balázs marad Debrecenben
Dzsudzsák Balázs marad Debrecenben
Fotó: DVSC

Dzsudzsák Balázs marad a Lokinál

"Csapatkapitányunk 2020-ban tért vissza nevelőegyesületébe, a DVSC-be, azóta is vezéregyénisége és meghatározó játékosa együttesünknek a pályán és a pályán kívül is. A magyar labdarúgás válogatottsági rekordere egyetlen idényben sem maradt adós a gólokkal és gólpasszokkal, az előző szezonban 6 találatig és 5 asszisztig jutott. Hajrá, Dzsudzsi, hajrá, Loki!" - írta a klub a hivatalos Facebook-oldalán.

 

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