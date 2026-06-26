Miután Ecuador csütörtökön legyőzte Németországot a foci-vb-n, a dél-amerikai ország elnöke, Daniel Noboa nemzeti ünnepnapot hirdetett június 26-ra. Pénteken az ország egybeforr, hogy megünnepelje a sikert, amellyel Ecuador bejutott a legjobb 32 közé - írja a The Athletic.

Ecuador váratlan győzelmet ünnepel, a csapat továbbjutott a foci-vb-n Fotó: Mattia Ozbot / Getty Images North America

„Köszönet a játékosoknak és a stábnak, akik a kritikák, a sértések és az átélt nehézségek ellenére képesek voltak talpra állni, és hatalmas örömet szerezni az országnak. Holnap ünnepnap! Éljen Ecuador!” – írta a közösségi oldalán Daniel Noboa.

Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero.



¡Mañana, feriado!



Viva el Ecuador. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) June 25, 2026

Nem késett a válasszal az ország oktatási, sport- és kulturális minisztere. Gilda Alcívar szintén a közösségi oldalán erősítette meg az elnök bejelentését.

"Köszönjük a válogatottnak ezt a hatalmas örömet. A mez iránti szeretetük egyetlen nemzetté kovácsol minket. A győzelem elismeréseként, ahogy azt Daniel Noboa elnöke bejelentette, holnap ünnepnap, minden oktatási intézményben szünet lesz" - írta Gilda.

🇪🇨⚽️ Gracias a la selección por darnos esta inmensa alegría. Su amor por la camiseta nos une como una sola nación.



En reconocimiento a este triunfo y como lo decretó el presidente @danielnoboaok mañana será feriado, no habrá clases en todas las instituciones educativas. ❤️💙💛 — Gilda Alcívar (@GildaAlcivarOk) June 26, 2026

Ecuador valóban hatalmas boldogságot okozott. Ráadásul nemcsak a vb-n, hiszen már előtte is kiváló teljesítményt produkált a selejtezőkön, ahol Kolumbiát, Uruguayt és Brazíliát is megelőzte. Mindössze két meccset veszített el, és 18 selejtezőmérkőzésen csupán öt gólt kapott. A szövetségi kapitány, Sebastian Beccacece 2024-ben vette át a csapat irányítását, és a németek elleni siker után gyakorlatilag összefoglalta a három vb-meccsüket. Hangsúlyozta, hogy semmit sem változtatott a taktikán, pedig az előző, Curacao elleni 0-0 után rengeteg kritikát kapott, még a családtagjaival is szóváltásba keveredett. A keretét 26 harcosnak nevezte, és elmondta, nincs feszültség a csapatban. Az egyik legrutinosabb csatár, a 36 éves Enner Valencia például átadta a kapitányi karszalagot Caicedónak a németek elleni mérkőzésen.

Ecuador legnagyobb vb-sikere

"Ez jól mutatja, milyen szépség rejlik a csapatunkban: karizma, összetartás, csodálat. Olyan, mintha egy apa átadná a stafétát a fiának. Enner Valencia Ecuador élő öröksége és hagyatéka. Amikor az emberek arról vitatkoznak, ki viselje a csapatkapitányi karszalagot, vagy milyen pozícióban játszanak, itt ilyesmi nem létezik. Elkövetünk hibákat, de őszinteség uralkodik a keretben” - mondta Beccacece.