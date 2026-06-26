Miután Ecuador csütörtökön legyőzte Németországot a foci-vb-n, a dél-amerikai ország elnöke, Daniel Noboa nemzeti ünnepnapot hirdetett június 26-ra. Pénteken az ország egybeforr, hogy megünnepelje a sikert, amellyel Ecuador bejutott a legjobb 32 közé - írja a The Athletic.
„Köszönet a játékosoknak és a stábnak, akik a kritikák, a sértések és az átélt nehézségek ellenére képesek voltak talpra állni, és hatalmas örömet szerezni az országnak. Holnap ünnepnap! Éljen Ecuador!” – írta a közösségi oldalán Daniel Noboa.
Nem késett a válasszal az ország oktatási, sport- és kulturális minisztere. Gilda Alcívar szintén a közösségi oldalán erősítette meg az elnök bejelentését.
"Köszönjük a válogatottnak ezt a hatalmas örömet. A mez iránti szeretetük egyetlen nemzetté kovácsol minket. A győzelem elismeréseként, ahogy azt Daniel Noboa elnöke bejelentette, holnap ünnepnap, minden oktatási intézményben szünet lesz" - írta Gilda.
Ecuador valóban hatalmas boldogságot okozott. Ráadásul nemcsak a vb-n, hiszen már előtte is kiváló teljesítményt produkált a selejtezőkön, ahol Kolumbiát, Uruguayt és Brazíliát is megelőzte. Mindössze két meccset veszített el, és 18 selejtezőmérkőzésen csupán öt gólt kapott. A szövetségi kapitány, Sebastian Beccacece 2024-ben vette át a csapat irányítását, és a németek elleni siker után gyakorlatilag összefoglalta a három vb-meccsüket. Hangsúlyozta, hogy semmit sem változtatott a taktikán, pedig az előző, Curacao elleni 0-0 után rengeteg kritikát kapott, még a családtagjaival is szóváltásba keveredett. A keretét 26 harcosnak nevezte, és elmondta, nincs feszültség a csapatban. Az egyik legrutinosabb csatár, a 36 éves Enner Valencia például átadta a kapitányi karszalagot Caicedónak a németek elleni mérkőzésen.
Ecuador legnagyobb vb-sikere
"Ez jól mutatja, milyen szépség rejlik a csapatunkban: karizma, összetartás, csodálat. Olyan, mintha egy apa átadná a stafétát a fiának. Enner Valencia Ecuador élő öröksége és hagyatéka. Amikor az emberek arról vitatkoznak, ki viselje a csapatkapitányi karszalagot, vagy milyen pozícióban játszanak, itt ilyesmi nem létezik. Elkövetünk hibákat, de őszinteség uralkodik a keretben” - mondta Beccacece.
Talán a németek elleni győzelem Ecuador legnagyobb sikere a világbajnokság történetében. A csapat 2002-ben szerepelt először a vb-n, és ez az ötödik részvétele a tornán. A nyolcaddöntőnél tovább még soha nem jutottak, és csak egyszer élték túl a csoportkört. 2002-ben Horvátországot, 2006-ban pedig Lengyelországot győzték le, de még soha nem nyertek ilyen kaliberű rivális ellen, mint a négyszeres világbajnok Németország.