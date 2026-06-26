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Törökország az utolsó pillanatokban lőtt góllal verte az Egyesült Államokat a foci-vb utolsó csoportmeccsén. A mérkőzésen igazi sztárparádé volt, többek között Edward Norton és Brad Pitt is a lelátón szurkolt.

Arról már az Origón is beszámoltunk, hogy a török labdarúgó-válogatott győzelemmel búcsúzott a világbajnokságtól. A foci-vb-t két vereséggel indító török csapat ugyan csoportutolsó lett, azonban egy fordulatos mérkőzésen 3-2-re nyerni tudott a társházigazda Egyesült Államok ellen. A D csoportból az ausztrálok is folytathatják szereplésüket, a paraguayiak pedig még bekerülhetnek a harmadik helyen továbbjutó csapatok közé. Az USA meccse ráadásul tobzódott a sztároktól, többek között Edward Norton és Brad Pitt is szurkolt a hazai csapatnak.

Edward Norton és Brad Pitt a kultikus Harcosok klubja filmben
Edward Norton és Brad Pitt a kultikus Harcosok klubja filmben
Fotó: FOX 2000 PICTURES / Archives du 7eme Art

Edward Norton és Brad Pitt is ott voltak a lelátón

A két szupersztár korábban a Harcosok klubja című kultikussá vált klasszikusban szerepelt együtt, amelyben, vigyázat spoiler veszély!, szóval amelyben Edward Norton egyik "énje" volt Brad Pitt, ami csak a film végén derül ki egyértelműen (mondjuk sokadszorra visszanézve azért már az elejétől kezdve voltak erre utaló csalhatatlan jelek).

 

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