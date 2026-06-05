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Szoboszlai bombája
A 11. percben Szoboszlai Dominik állt oda egy 22 méteres szabadrúgáshoz, a bombája azonban elszállt a finn kapu fölött.
Finn-helyzet
A nyolcadik percben egy finn szöglet után Jansson érkezett a labdára, nyolc méterről lőtt, de szerencsére Kerkez Milos blokkolni tudta a próbálkozását.
Magyar sárga lap
A negyedik percben Osváth Attila, a magyar csapat jobbhátvédje kapott sárga lapot, miután egy felelőtlen becsúszással elkaszálta Skyttät.
Támad a magyar válogatott
A negyedik perc elején járunk, egyelőre főlőnyben játszik a magyar válogatott, a labda szinte csak Marco Rossi együttesénél van.
Elkezdődött a mérkőzés
A magyar válogatott kezdte a mérkőzést. A mieink azonnal kirúgták a labdát az oldalvonalon túlra, ahogyan azt a BL-győztes Paris Saint-Germain csinálja.
A szurkolókon ezúttal sem múlik majd
A kezdőcsapatok
A magyar válogatott kezdőcsapata:
Szappanos – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Tóth A., Vitális – Szoboszlai, Varga B., Sallai.
A finn válogatott kezdőcsapata:
Hrádecký - Skyttä, Koski, Miettinen - Mahuta, Suhonen, Marhiev, Walta, Jansson - Håkans, Pohjanpalo.
Szoboszlai továbbra sem pihen
A mérkőzés előtt az is kérdés volt, hogy Szoboszlai Dominik ott lesz-e a magyar válogatott kezdőcsapatában. Marco Rossi a kerethirdetés után hangsúlyozta, a tervei között szerepel Szoboszlai Dominik pihentetése is, mert fel kell készülni arra az eshetőségre is, amikor a Liverpool világsztárja esetleg nem lesz bevethető. A szövetségi kapitány azt azonban nem árulta el, hogy mennyi pihenőt tervez adni a 25 éves középpályásnak.
A Liverpool sztárjátékosa egyelőre nem kapott pihenőt, a finnek elleni meccsre a kezdőbe nevezte őt Marco Rossi, aki újoncot is avat a mérkőzésen a győri Csinger Márk személyében.
Marco Rossi célja ezúttal is egyértelmű
A márciusi barátságos találkozókon Bárány Donát és Szűcs Tamás személyében két újoncot avatott Marco Rossi, most pedig újabbakat dobhat a mély vízbe. A keretben hét olyan játékos van, aki még sosem ölthette magára a címeres mezt a felnőtt válogatottban, közülük az ETO FC védője, Csinger Márk bekerült a kezdőcsapatba.
Szappanos búcsúja és egy vagy két debütáló kipróbálása mellett is fontos szempont Rossinál a stabilitás, így a - kapus posztot leszámítva - a legerősebb csapatát küldi majd pályára az olasz- magyar szakember. Rossi elmondta, hogy kimondott célja, hogy a csapata ugyanúgy kapott gól nélkül zárja a találkozót, mint a márciusi két meccset, amikor Szlovéniát 1-0-ra legyőzték, a görögökkel pedig gól nélküli döntetlent játszott.
Szappanos Péter először kezd a válogatottban
A magyar válogatott szövetségi kapitánya a kerethirdetés után elmondta, hogy Tóth Balázsnak egyelőre nem kihívója Pécsi Ármin és Yaakobishvili Áron sem, ez viszont változhat a távoli jövőben. Aki viszont már biztosan nem lesz a válogatott első számú kapusa, az a 35 éves Szappanos Péter, aki „búcsúmeccset” kap majd Marco Rossitól.
Szappanos az elmúlt öt évben 41-szer ült a nemzeti csapat kispadján. A 35 éves kapus az egyik legkedveltebb játékos a csapaton belül, akinek az öltözőben is komoly szerepe volt, különösen Szalai Ádám visszavonulása után.