A mérkőzés előtt az is kérdés volt, hogy Szoboszlai Dominik ott lesz-e a magyar válogatott kezdőcsapatában. Marco Rossi a kerethirdetés után hangsúlyozta, a tervei között szerepel Szoboszlai Dominik pihentetése is, mert fel kell készülni arra az eshetőségre is, amikor a Liverpool világsztárja esetleg nem lesz bevethető. A szövetségi kapitány azt azonban nem árulta el, hogy mennyi pihenőt tervez adni a 25 éves középpályásnak.

Szoboszlai Dominik mindig játszani akar a válogatottban

Fotó: Miguel Lemos/NurPhoti via AFP

A Liverpool sztárjátékosa egyelőre nem kapott pihenőt, a finnek elleni meccsre a kezdőbe nevezte őt Marco Rossi, aki újoncot is avat a mérkőzésen a győri Csinger Márk személyében.