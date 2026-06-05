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Szoboszlai bombája
2026.06.05. 19:57
Finn-helyzet
2026.06.05. 19:55
Magyar sárga lap
2026.06.05. 19:50
Támad a magyar válogatott
2026.06.05. 19:49
Elkezdődött a mérkőzés
2026.06.05. 19:47
A szurkolókon ezúttal sem múlik majd
2026.06.05. 19:40
A kezdőcsapatok
2026.06.05. 19:34
Szoboszlai továbbra sem pihen
2026.06.05. 18:58
Marco Rossi célja ezúttal is egyértelmű
2026.06.05. 18:56
Szappanos Péter először kezd a válogatottban
2026.06.05. 18:52
Élő közvetítés
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A magyar labdarúgó-válogatott 19:45-től a finn csapatot fogadja felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában. A mérkőzés az eddigi harmadik számú kapus Szappanos Péter búcsúmeccse is, ugyanis Marco Rossi elárulta, hogy a 35 éves kapus utoljára kapott meghívót a válogatottba. A finnek elleni debütál a nemzeti csapatban a bajnok ETO FC védője, a 22 éves Csinger Márki. Folyamatosan frissülő percről percre cikkünkben kövessék velünk élőben a Magyarország-Finnország meccset.

Percről percre közvetítésünk folyamatosan frissül!

 

19:57
2026. június 05.
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Szoboszlai bombája

A 11. percben Szoboszlai Dominik állt oda egy 22 méteres szabadrúgáshoz, a bombája azonban elszállt a finn kapu fölött. 

19:55
2026. június 05.
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Finn-helyzet

A nyolcadik percben egy finn szöglet után Jansson érkezett a labdára, nyolc méterről lőtt, de szerencsére Kerkez Milos blokkolni tudta a próbálkozását. 

19:50
2026. június 05.
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Magyar sárga lap

A negyedik percben Osváth Attila, a magyar csapat jobbhátvédje kapott sárga lapot, miután egy felelőtlen becsúszással elkaszálta Skyttät.

19:49
2026. június 05.
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Támad a magyar válogatott

A negyedik perc elején járunk, egyelőre főlőnyben játszik a magyar válogatott, a labda szinte csak Marco Rossi együttesénél van. 

19:47
2026. június 05.
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Elkezdődött a mérkőzés

A magyar válogatott kezdte a mérkőzést. A mieink azonnal kirúgták a labdát az oldalvonalon túlra, ahogyan azt a BL-győztes Paris Saint-Germain csinálja. 

19:40
2026. június 05.
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A szurkolókon ezúttal sem múlik majd

Magyarország – Finnország, barátságos válogatott-labdarúgó mérkőzés, foci, futball, Magyar-Finn, Magyarország-Finnország, Puskás Ferenc Stadion, 2026.06.05.
A magyar szurkolókon ezúttal sem múlik majd a remek hangulat
Fotó: Ladóczki Balázs

 

19:34
2026. június 05.
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A kezdőcsapatok

A magyar válogatott kezdőcsapata: 
Szappanos – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Tóth A., Vitális – Szoboszlai, Varga B., Sallai.

A finn válogatott kezdőcsapata:
Hrádecký - Skyttä, Koski, Miettinen - Mahuta, Suhonen, Marhiev, Walta, Jansson - Håkans, Pohjanpalo.

18:58
2026. június 05.
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Szoboszlai továbbra sem pihen

A mérkőzés előtt az is kérdés volt, hogy Szoboszlai Dominik ott lesz-e a magyar válogatott kezdőcsapatában. Marco Rossi a kerethirdetés után hangsúlyozta, a tervei között szerepel Szoboszlai Dominik pihentetése is, mert fel kell készülni arra az eshetőségre is, amikor a Liverpool világsztárja esetleg nem lesz bevethető. A szövetségi kapitány azt azonban nem árulta el, hogy mennyi pihenőt tervez adni a 25 éves középpályásnak. 

Dominik Szoboszlai from Hungary celebrates his goal during the European World Cup Qualifiers 2026 football match between Portugal and Hungary at Estadio Jose Alvalade in Lisbon, Portugal, on October 14, 2025. (Photo by Miguel Lemos/NurPhoto) (Photo by Miguel Lemos / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai Dominik mindig játszani akar a válogatottban
Fotó: Miguel Lemos/NurPhoti via AFP

A Liverpool sztárjátékosa egyelőre nem kapott pihenőt, a finnek elleni meccsre a kezdőbe nevezte őt Marco Rossi, aki újoncot is avat a mérkőzésen a győri Csinger Márk személyében. 

18:56
2026. június 05.
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Marco Rossi célja ezúttal is egyértelmű

A márciusi barátságos találkozókon Bárány Donát és Szűcs Tamás személyében két újoncot avatott Marco Rossi, most pedig újabbakat dobhat a mély vízbe. A keretben hét olyan játékos van, aki még sosem ölthette magára a címeres mezt a felnőtt válogatottban, közülük az ETO FC védője, Csinger Márk bekerült a kezdőcsapatba.

Magyarország - Szlovénia, foci, válogatott-mérkőzés, Magyarország–Szlovénia, 2026,03.28.,
Marco Rossi minden mérkőzést rendkívül komolyan vesz
Fotó: Mirkó István

Szappanos búcsúja és egy vagy két debütáló kipróbálása mellett is fontos szempont Rossinál a stabilitás, így a - kapus posztot leszámítva - a legerősebb csapatát küldi majd pályára az olasz- magyar szakember. Rossi elmondta, hogy kimondott célja, hogy a csapata ugyanúgy kapott gól nélkül zárja a találkozót, mint a márciusi két meccset, amikor Szlovéniát 1-0-ra legyőzték, a görögökkel pedig gól nélküli döntetlent játszott.

18:52
2026. június 05.
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Szappanos Péter először kezd a válogatottban

A magyar válogatott szövetségi kapitánya a kerethirdetés után elmondta, hogy Tóth Balázsnak egyelőre nem kihívója Pécsi Ármin és Yaakobishvili Áron sem, ez viszont változhat a távoli jövőben. Aki viszont már biztosan nem lesz a válogatott első számú kapusa, az a 35 éves Szappanos Péter, aki „búcsúmeccset” kap majd Marco Rossitól.

Fradi, Szappanos, Labdarúgás, Kupadöntő, Fradi-Paks, KupadöntőFradiPaks, 2025.05.14.
Szappanos Péter először és minden bizonnyal utoljára kezd a válogatottban
Fotó: Polyák Attila - Origo

Szappanos az elmúlt öt évben 41-szer ült a nemzeti csapat kispadján. A 35 éves kapus az egyik legkedveltebb játékos a csapaton belül, akinek az öltözőben is komoly szerepe volt, különösen Szalai Ádám visszavonulása után. 

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