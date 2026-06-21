Curacao győzelemmel felérő döntetlenjén ámul a világ, miután a csapat 0-0-ra végzett Ecuadorral a foci-vb-n. A történelmi pontszerzés hőse Eloy Room kapus volt, aki 15 védéssel járult hozzá az eredményhez. A 37 éves hálóőr ezzel beállította a vb-rekordot, amely eddig egyedül az amerikai Tim Howard nevéhez fűződött. Ő 2014-ben szintén ennyi lövést hárított a Belgium elleni mérkőzésen.

Eloy Room munkában, a 15-ből az egyik védése Fotó: Bill Barrett/ISI Photos / ISI Photos

„A meccs közben nem a rekordon gondolkodtam, de közben tudtam, hogy sok védést mutattam be. Egy picit bosszant, hogy nem döntöttem meg Tim Howard rekordját... Talán egy kicsit izzadt otthon, amikor számolta a védéseimet" - reagált viccesen a rekordra Room.

A Kansas City Stadionban 68 598 szurkoló nézte Room védéseit. Ecuador 27 lövéssel, illetve fejessel próbálkozott, ebből 15 találta el a kaput, a dél-amerikai alakulat xG-értéke (várható gólok) 3,05 volt, vagyis senki sem szólhatott volna egy rossz szót sem, ha Room háromszor kapitulál. Nem tette meg...

Eloy Room örökre emlékezni fog erre a napra

„Még mindig nem dolgoztam fel a dolgot. Tele vagyok érzelmekkel, tudtam, hogy nehéz mérkőzés lesz. Az első védés megadta az alaphangot a csapat számára is. Nőtt az önbizalmam, egyre jobb lettem, ez egy igazi csapatmunka volt. Az utolsó pillanatig küzdöttünk, fantasztikus, hogy pontot szereztünk. Olyan érzés, mintha győztünk volna, hiszen ez Curacao első pontja a világbajnokságok történetében. Hihetetlen, milyen utat tettünk meg, honnan indultunk, és hova jutottunk, megmutattuk, hogy igazi szívünk van. Erre negyven év múlva is emlékezni fogok, őrületes lesz visszagondolni rá.

Azt hiszem, most már szobrot kellene kapnom Curacaón

– jegyezte meg tréfásan Room.

Eloy Room a meccs után az elhunyt Jarzinho Pieter emlékének adózott Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA / Getty Images North America

Az is neki köszönhető, hogy a Kék Hullám becenevű Curaco egyáltalán részt vesz a vb-n. Room bravúrosan védett tavaly novemberben, amikor 0–0-ra végeztek Jamaicával, és ezzel biztosították a továbbjutást - írja a BBC. A korábbi holland sztár, Patrick Kluivert hívta őt a válogatotthoz még 2014-ben. Őt még sok más, Hollandiában született játékos követte. A hollandiai Nijmegenből származó Room karrierje elején a holland élvonalban játszott.

Tíz év alatt több mint 200 mérkőzésen lépett pályára, a PSV-vel bajnoki címet nyert, a Vitesse-szel pedig elhódította a Holland Kupát.

Aztán 2019-ben az Egyesült Államokba, a Columbus Crew-hoz igazolt, és velük is sikerrel járt, elhódította az MLS-trófeát, és neki ítélték azt a díjat, ami a szezon legnagyobb védéséért járt.