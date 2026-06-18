Éric Roy már egy ideje hasnyálmirigyrákkal küzdött, szerdán a családja közölte, hogy a szervezete feladta a küzdelmet és elhunyt.

Éric Roy a Bajnokok Ligájába repített a Brest együttesét

Fotó: Loic Venance/AFP

Az 58 évesen elhunyt francia szakember három és fél éven át titokban tartotta betegségét.

Éric Roy tündérmesébe illő csodát tett

Éric Roy védekező középpályásként több mint 300 mérkőzésen lépett pályára Franciaországban olyan csapatok színeiben, mint a Nice, a Lyon és a Marseille, emellett megfordult a Premier League-ben is a Sunderland játékosaként.

Játékospályafutását követően sportigazgatóként és edzőként kezdett dolgozni, megfordult a Nice, a Lens és az angol Watford csapatánál is.

A francia szakember a közelmúltban a francia bajnokság egyik legnagyobb csodáját vitte véghez. Miután 2023 januárjában – egy évtizedes edzői szünetet követően – kinevezték a Brest élére, egy olyan csapatot vett át, amelyet szinte mindenki kiesőjelöltnek tartott.

Éric Roy irányításával a Brest a 2023/24-es szezonban a harmadik helyen végzett a Ligue 1-ben, ezzel története során először kvalifikálta magát európai kupaporondra, ráadásul egyből a Bajnokok Ligájába. Teljesítményéért Roy elnyerte az idény legjobb edzőjének járó díjat is.

A Stade Brestois-nál töltött időszak élete egyik legszebb fejezete volt. Erőt, örömet és okot adott neki arra, hogy tovább küzdjön még a legnehezebb pillanatokban is. Játékosaival ritka és különleges kapcsolatot épített ki. Mélyen szerette őket, és rendkívül büszke volt arra, hogy az edzőjük lehetett”

– olvasható a család közleményében.