A csapattársak és a szurkolók arcára pillanatok alatt ugyanaz a rémület ült ki, amit a futballtársadalom egyszer már kénytelen volt átélni. Dánia—Ukrajna barátságos mérkőzést rendeztek Odensében, amikor Christian Eriksen a mellkasához kapva, újra összeesett a pályán.

Megmentette Eriksen életét a beültetett ICD?

Fotó: BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix

Megmentette Eriksen életét a beültetett ICD?

Egy teljesen átlagos meccsnek indult vasárnap este Dánia—Ukrajna mérkőzés. Patrick Dorgu és Joakim Maehle góljával a 36. percre már kettővel vezetett a hazai pályán játszó dán válogatott, Viktor Cigankov a 44. percben szépített. A 65. percben viszont a 2021-es Európa-bajnokságon átélt rémület ült ki a játékosok arcára a stadionban. Eriksen a felvételek alapján rövid szóváltásba keveredett Ruszlan Malinovszkijjal, majd hirtelen a mellkasához kapott és elterült a gyepen.

A feszült várakozást végül megkönnyebbülés váltotta fel: amikor Eriksen felesége a pályára sietett, a dán klasszis – mintha csak egy rossz álomból ébredne – felállt, megölelte párját, az ovációtól zengő stadionban pedig végleg félbeszakították a vb-ről lemaradt két csapat számára amúgy is tét nélküli mérkőzést.

A drámai pillanatokban azonnal felmerült a kérdés, hogy a játékos mellkasába korábban beültetett ICD (beültethető kardioverter-defibrillátor) hogyan reagált az eseményekre. Az orvosi szakértők emlékeztetnek: ezeket a csúcstechnológiás eszközöket pontosan azért kapják a ritmuszavarral küzdő sportolók, hogy egy esetleges újabb leállás vagy zavar esetén azonnali belső sokkot adjanak le, gyakorlatilag másodpercek alatt újraindítva vagy szabályozva a szívet. A gyors stabilizáció valószínűleg most is ennek az apró szerkezetnek köszönhető.

Christian Eriksen a 2021. június 12-i, Finnország elleni Európa-bajnoki csoportmeccsen esett össze a pályán. Akkor hosszú percekig, a stadionban küzdöttek a dán középpályás életéért. Az orvosoknak sikerült újraéleszteniük Eriksent, aki klinikailag percekre halott volt. Hónapokat hagyott ki, de végül visszatért a pályára. Olaszországban nem játszhatott, hasonló eset után ott nem engedélyezett a profi sport, így el kellett hagynia az Intert. A Premier League-ben szereplő Brentfordnál, majd a Manchester Unitednél kapott lehetőséget. 2025 nyarán a Bundesligába igazolt, jelenleg a Wolfsburg játékosa.