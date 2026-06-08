Dr Horváth Zsoltnak meg kellett tennie azt, amit Christian Eriksennek - egyelőre - nem. A Pécs, az MTK és a Debrecen korábbi focistája lassan tíz éve jelentette be, hogy szívproblémái miatt, orvosai tanácsára felhagy a profi futballal. Horváth Zsolt szerint Christian Eriksen esete egészen speciális, de nem tartja kizártnak, hogy innen már nem lesz visszaút.

Christian Eriksen esete kettős: nem tud leállni, de közben veszélybe sodorja magát

Fotó: Dömötör Csaba/Nemzeti Sport

Christian Eriksen: újabb visszatérés vagy visszavonulás?

„Eriksen esete egészen speciális, mert vele már történt majdnem tragédia, és mégis visszatért. Ott egy nagyon-nagyon erős fanatizmus lehet az ő esetében. Azt gondolom, hogy az elképzelhető összes lehetséges orvosi megoldás a rendelkezésére áll, és meg így is meg tudott történni ez a vasárnapi eset. Szerintem pontosan tudja és tudta, hogy van pár százalék esély arra, hogy történik vele valami a pályán, ezért mondom, hogy valószínűleg egy nagyon erős fanatizmussal bír, vagy küzd - ez nézőpont kérdése. Azt persze nagyon remélem, hogy nem lesz ennél komolyabb baja, de elképzelhető, hogy itt van neki is az idő, és át kell futnia az agyán, hogy ennek az útnak itt a vége" – mondta a DVSC-vel korábban bajnoki bronzérmet szerzett focista, aki szerint a dánok szupersztárja képtelen elszakadni a labdarúgástól.

„Ez nem felelőtlenség, mert mindenki a maga ura, másnak a dolga ezen, közvetlenül nem, de persze közvetetten múlhat. Egy olyan erős belső inger lehet benne a zöld gyepem való létre, amivel ő nem tud szembe menni. A szív egy elég komplex történet, fogalmam sincs, hogy neki pontosan mi a problémája, de így, hogy egyszer majdnem tragédia lett a vége, és a vasárnapi meccs is félbeszakadt, nem sok jót jelent, de remélem, hogy jó vége lesz" – mondta Horváth, aki szerint

a lezárás nem könnyű, de nem is lehetetlen feladat.

„Összegezni kell, mit adott az ember életének a labdarúgás, utána pedig össze kell tenni azt, hogy mi jön, mi következik" – mondta a korábbi focista, aki teljesen lezárta magában életének azt a szakaszát, még csak nem is álmodik azzal, hogy focizik, de ebben az is közre játszhat, hogy maradt a labdarúgás világában.