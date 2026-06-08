Alig pár nap van hátra a labdarúgó-világbajnokság rajtjáig. Ennek apropóján a magyar futball egyik korábbi klasszisával, Esterházy Mártonnal beszélgettünk.

Esterházy Márton az 1986-os foci-vb-n a franciák ellen

Fotó: JOEL ROBINE / AFP

A 2016-os Európa-bajnokság idején úgy fogalmazott, hogy kapóra jött nekünk a létszámemelés, mert eséllyel indulhatunk a világversenyeken. A vb-n már 48-csapat szerepel, de egy paraszthajszállal lemaradtunk róla.

Azért több volt az egy paraszthajszálnál, az írek elleni győzelem vagy döntetlen csak pótselejtezőt ért volna. S ha arra gondolunk, hogy az olaszok és a minket búcsúztató írek is elbuktak a pótvizsgán, mi sem számíthattunk volna sétagaloppra. Persze az is szép, hogy zsinórban háromszor ott voltunk a kontinens legjobbjai között, ám a vb azért jóval magasabb polcon van. Az Eb a Konferencia-liga, a vb pedig a Bajnokok Ligája. Ettől függetlenül a 48 csapatos vb-t túlzásnak tartom, ez már a minőség rovására megy. A FIFA más kontinens országainak is lehetőséget ad, de a legjobbak Európában és Dél-Amerikában vannak. Érdemes lenne elgondolkodni, hogy a hoki mintájára bevezethetnék az A, B és C csoportos vb-t. Kevés kivételtől eltekintve nem élvezhetők a hat- vagy nyolc-nullás meccsek.

Esterházy Márton szerint a világbajnokság mindennél többet ér

Mi sem nagyon élveztük az irapuatói hat-nullát, még ma sem értjük, hogyan eshetett annyira vissza az ennél jóval többre hivatott csapat?

Sokan, sokféleképpen magyarázták azt a meccset, az ausztriai magaslati edzőtáborozással, az újfajta étrenddel, azzal, hogy Mexikóban délben, a legnagyobb forróságban edzettünk, pedig több más gárdától is kaptunk figyelmeztetést, hogy nem kellene, azzal, hogy Nyilasi nem jött velünk, hogy Szendrei védett Kanada ellen kiválóan, majd a franciák ellen a bekapott hat gól ellenére újra Disztl Peti állt a kapuba... Sorolhatnám, de erről soha senki nem ült le velünk beszélgetni. Mindenesetre, a Szovjetunió elleni találkozó előtt négy nappal felkészülési meccset játszottunk egy mexikói első osztályú gárdával, gyorsak és erősek voltunk, fél tucatnyi gólt rúgtunk, ám Belanovék ellen csak szédelegtünk. Mind a három vb-meccset végigjátszottam, – gólt is lőttem –, az irapuatói mérkőzésen viszont

a szó szoros értelmében csak szédelegtünk, ólomlábakon mozogtunk.

Aztán Kanada és Franciaország ellen újra rendben voltunk, legalábbis erőnlétileg. Később kiderült, hogy a franciák ellen a minimális vereség is elég lett volna a továbbjutáshoz. Stopyra első félidőben szerzett góljára a szünet után egy kapufáról a gólvonalra pattant lövéssel válaszolt Dajka Laci, de a labda nem ment be. Egy centin múlott, ha kiegyenlítünk, beállunk a kapu elé, és a franciák sem törik össze magukat, az 1-1-gyel ők is kényelmesen továbbjutnak. Mi futottunk az eredmény után, aztán Tigana (62.) és Rocheteau (84.) rátett még egy lapáttal.