Alig pár nap van hátra a labdarúgó-világbajnokság rajtjáig. Ennek apropóján a magyar futball egyik korábbi klasszisával, Esterházy Mártonnal beszélgettünk.
A 2016-os Európa-bajnokság idején úgy fogalmazott, hogy kapóra jött nekünk a létszámemelés, mert eséllyel indulhatunk a világversenyeken. A vb-n már 48-csapat szerepel, de egy paraszthajszállal lemaradtunk róla.
Azért több volt az egy paraszthajszálnál, az írek elleni győzelem vagy döntetlen csak pótselejtezőt ért volna. S ha arra gondolunk, hogy az olaszok és a minket búcsúztató írek is elbuktak a pótvizsgán, mi sem számíthattunk volna sétagaloppra. Persze az is szép, hogy zsinórban háromszor ott voltunk a kontinens legjobbjai között, ám a vb azért jóval magasabb polcon van. Az Eb a Konferencia-liga, a vb pedig a Bajnokok Ligája. Ettől függetlenül a 48 csapatos vb-t túlzásnak tartom, ez már a minőség rovására megy. A FIFA más kontinens országainak is lehetőséget ad, de a legjobbak Európában és Dél-Amerikában vannak. Érdemes lenne elgondolkodni, hogy a hoki mintájára bevezethetnék az A, B és C csoportos vb-t. Kevés kivételtől eltekintve nem élvezhetők a hat- vagy nyolc-nullás meccsek.
Esterházy Márton szerint a világbajnokság mindennél többet ér
Mi sem nagyon élveztük az irapuatói hat-nullát, még ma sem értjük, hogyan eshetett annyira vissza az ennél jóval többre hivatott csapat?
Sokan, sokféleképpen magyarázták azt a meccset, az ausztriai magaslati edzőtáborozással, az újfajta étrenddel, azzal, hogy Mexikóban délben, a legnagyobb forróságban edzettünk, pedig több más gárdától is kaptunk figyelmeztetést, hogy nem kellene, azzal, hogy Nyilasi nem jött velünk, hogy Szendrei védett Kanada ellen kiválóan, majd a franciák ellen a bekapott hat gól ellenére újra Disztl Peti állt a kapuba... Sorolhatnám, de erről soha senki nem ült le velünk beszélgetni. Mindenesetre, a Szovjetunió elleni találkozó előtt négy nappal felkészülési meccset játszottunk egy mexikói első osztályú gárdával, gyorsak és erősek voltunk, fél tucatnyi gólt rúgtunk, ám Belanovék ellen csak szédelegtünk. Mind a három vb-meccset végigjátszottam, – gólt is lőttem –, az irapuatói mérkőzésen viszont
a szó szoros értelmében csak szédelegtünk, ólomlábakon mozogtunk.
Aztán Kanada és Franciaország ellen újra rendben voltunk, legalábbis erőnlétileg. Később kiderült, hogy a franciák ellen a minimális vereség is elég lett volna a továbbjutáshoz. Stopyra első félidőben szerzett góljára a szünet után egy kapufáról a gólvonalra pattant lövéssel válaszolt Dajka Laci, de a labda nem ment be. Egy centin múlott, ha kiegyenlítünk, beállunk a kapu elé, és a franciák sem törik össze magukat, az 1-1-gyel ők is kényelmesen továbbjutnak. Mi futottunk az eredmény után, aztán Tigana (62.) és Rocheteau (84.) rátett még egy lapáttal.
A szovjetek elleni hatgólos vereség, illetve a vb-búcsú, miért jelentett szinte az 54-es vb-döntő elvesztéséhez hasonlatos tragédiát nekünk?
Azért a berni vb-döntőhöz nem hasonlítanám azt a meccset. 1954-ben nemcsak a magyar szurkolók, de szinte minden futballhoz értő előre odaadta volna az aranyérmet Puskáséknak. Mellesleg nem sokáig nyalogathattuk a hatgólos sebet, össze kellett kapnunk magunkat egy olyan helyzetben, ami új volt a válogatott életében, mert a Mezey-érában nem nagyon kaptunk ki. Futball-lázban égett az országban, hiszen gyakorlatilag mindenkit megvertünk Európában, sőt, a brazilokat is. Volt egy olyan csapat, amely éppen a sikerei miatt mindenki szeretett, és nem az volt a fontos, hogy kispesti, újpesti vagy győri futballisták játszottak. Nem vb-döntőt, de legalább továbbjutást várt mindenki Mexikóban. Mi játékosok, sokkal reálisabban láttuk a helyzetet, mint a szurkolók. Akik persze a fellegekben jártak és a legjobb eredményben bíztak.
Gyakran találkozik a régi csapattársakkal, s ha igen – főleg ilyenkor, a vb idején – még mindig téma Mexikó?
Havonta biztosan összefutunk néhányan, de soha nem kerül szóba a 86-os világbajnokság, a hat-nulla pedig végképp nem.
Játékosként vagy vezetőként bevállalna egy újabb hat-nullás vereséget a világbajnoki szereplésért cserébe?
Gondolkodás nélkül, hiszen egy labdarúgó életében a világbajnokság a csúcs. Olyan élmény és sporttörténeti siker, amelyet egyetlen rossz meccs sem tud feledtetni.
Nekem megadatott, és nagyon sajnálom az elmúlt négy évtized futballistáit, akiknek nem volt része ebben. Az elmúlt három Eb csak afféle szépségtapasz, mert a világbajnokság, mégiscsak világbajnokság.
Lesz meglepetés a június 11-én kezdődő tornán?
Szerintem európai és dél-amerikai csapat találkozik a döntőben. S talán papírforma, hogy a spanyol, német, francia, angol kvartett egyike ott lesz a fináléban, Brazília és Argentína pedig mindig esélyes. Ázsia és Afrika még nem kész a nagy áttörésre.
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