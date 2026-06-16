A keddi nyoni sorsoláson az is kiderült, hogy a győriek idegenben kezdik a párharcot, melynek első mérkőzését július 7-én vagy 8-án rendezik, a visszavágóra pedig egy héttel később kerül sor.

A magyar bajnok a nem kiemelt együttesek közé sorolva kapott ellenfelet. A 36 csapatos Bajnokok Ligája alapszakaszba kerüléshez a győrieknek négy selejtezős párharcot kellene sikerrel venniük.

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Fotó: Mirkó István / Mirkó István

Ha az ETO-nak nem sikerül továbbjutnia a BL-selejtező első fordulójából, átkerül a Konferencia-ligába, melynek a második selejtezős körben folytathatja.

Ha győriek megnyerik a Víkingur elleni párharcot, de a második selejtezőkörben kiesnének, akkor az Európa-ligába kerülnek át, és a harmadik fordulóban csatlakoznának a második számú európai kupasorozat mezőnyéhez.

A selejtezők második fordulójának párosításait szerdán sorsolják ugyancsak Nyonban.



