Mint arról az Origo is hírt adott, Borbély Balázs hétfő délután hivatalosan is aláírt a Ferencváros labdarúgócsapatához azok után, hogy éppen a fővárosi zöld-fehéreket beelőzve lett a 2025-2026-os idény magyar bajnoka. Az ETO FC Győr korábbi trénere úgy fogalmazott, „hazatért”, utódját pedig még nem találta meg az NB I címvédője.

Steven Vanharen jelenleg az ETO FC Győr sportigazgatója

Felhők gyülekeznek az ETO FC Győr felett

Schön Szabolcs maradását korábban már megerősítették Győrben, viszont külföldi sajtóhírek szerint legalább egy komoly távozó biztosan lesz. Az israelhayom, amelynek értesülését a Csakfoci szúrta ki, úgy tudja, hogy az izraeli Maccabi Tel-Aviv új sportigazgatót keres, a jelöltek között pedig ott van Steven Vanharen is, aki jelenleg az ETO-t irányítja.

A 46 éves belga sportigazgató 2024-ben, a feljutás után érkezett Győrbe, ahol NB I-es szinten egy negyedik hely, valamint egy parádés bajnoki cím a mérlege. Most megkapta az esélyt, hogy nemzetközi kupainduló csapatot építhessen, bár tavaly a Konferencialiga-főtábla is kis híján összejött a csapatnak.

Ez persze csak pletyka, és azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Vanharen felesége magyar, a családja is az országban telepedett le, vagyis nem lenne olyan egyszerű feladat külföldre csábítani. A szakember jelenlegi szerződése a következő idény végéig szól a győriekkel.