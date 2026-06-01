Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Súlyos motorbalesetet szenvedett Tallós Rita, a színésznő kerekesszékbe kényszerült

Olvasta?

Minden nap használjuk a konyhában, de akár bele is halhatunk

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Borbély Balázs hivatalosan is aláírt a Ferencvároshoz, de ez nem jelenti azt, hogy további változások ne jönnének a magyar bajnok haza táján. Nehéz nyár elé néz az ETO FC Győr, amely amellett, hogy új edzőt kell keressen, még az is lehet, hogy a sportigazgatóját is elbukja.

Mint arról az Origo is hírt adott, Borbély Balázs hétfő délután hivatalosan is aláírt a Ferencváros labdarúgócsapatához azok után, hogy éppen a fővárosi zöld-fehéreket beelőzve lett a 2025-2026-os idény magyar bajnoka. Az ETO FC Győr korábbi trénere úgy fogalmazott, „hazatért”, utódját pedig még nem találta meg az NB I címvédője.

Steven Vanharen jelenleg az ETO FC Győr sportigazgatója
Steven Vanharen jelenleg az ETO FC Győr sportigazgatója
Fotó: ETO FC/Facebook

Felhők gyülekeznek az ETO FC Győr felett

Schön Szabolcs maradását korábban már megerősítették Győrben, viszont külföldi sajtóhírek szerint legalább egy komoly távozó biztosan lesz. Az israelhayom, amelynek értesülését a Csakfoci szúrta ki, úgy tudja, hogy az izraeli Maccabi Tel-Aviv új sportigazgatót keres, a jelöltek között pedig ott van Steven Vanharen is, aki jelenleg az ETO-t irányítja. 

A 46 éves belga sportigazgató 2024-ben, a feljutás után érkezett Győrbe, ahol NB I-es szinten egy negyedik hely, valamint egy parádés bajnoki cím a mérlege. Most megkapta az esélyt, hogy nemzetközi kupainduló csapatot építhessen, bár tavaly a Konferencialiga-főtábla is kis híján összejött a csapatnak.

Ez persze csak pletyka, és azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Vanharen felesége magyar, a családja is az országban telepedett le, vagyis nem lenne olyan egyszerű feladat külföldre csábítani. A szakember jelenlegi szerződése a következő idény végéig szól a győriekkel.

  • Kapcsolódó tartalom

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!