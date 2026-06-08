Hivatalos oldalán jelentette be az olasz élvonalban szereplő Cagliari, hogy véglegesen megszerezte Prettenhoffer Mártont a magyar címvédő ETO FC Győrtől. A 18 éves védő több korosztályban is megfordult a szárdoknál, akik a megszerzésével együtt egy új szerződést is aláírtak vele.

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Fotó: cagliaricalcio.com

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Ahogyan azt a Cagliari hivatalos oldala is írja, a 189 centiméter magas, jó fizikumú Prettenhoffer több poszton is bevethető védőnek számít, szolgálataira pedig legalább 2028-ig szüksége van az olaszoknak, akiknek opciós joga lesz további négy esztendővel meghosszabbítani az új megállapodást.

A magyar játékos az U17-es együttessel a negyeddöntőig menetelt a korosztályos bajnokságban, mellette pedig az U18-as, illetve az U20-as együttesben is kapott lehetőséget. Prettenhoffer a felnőttek között még nem debütált, de a soron következő idényben erre minden esélye meglesz.

A győri nevelésű játékos idén debütált az U19-es magyar válogatottban, előtte pedig összesen tíz alkalommal lépett pályára a fiatalabbak között.