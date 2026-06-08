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Érvényesítette opciós jogát a Cagliari Calcio, s végleg megszerezte Prettenhoffer Márton játékjogát. A magyar bajnok ETO FC Győr fiatalja 2024-ben igazolt ki először Olaszországba, ahol minden bizonnyal meg voltak elégedve a teljesítményével.

Hivatalos oldalán jelentette be az olasz élvonalban szereplő Cagliari, hogy véglegesen megszerezte Prettenhoffer Mártont a magyar címvédő ETO FC Győrtől. A 18 éves védő több korosztályban is megfordult a szárdoknál, akik a megszerzésével együtt egy új szerződést is aláírtak vele.

Szardínián marad az ETO FC Győr tehetsége
Szardínián marad az ETO FC Győr tehetsége
Fotó: cagliaricalcio.com

Olaszországban folytatja az ETO FC Győr fiatalja

Ahogyan azt a Cagliari hivatalos oldala is írja, a 189 centiméter magas, jó fizikumú Prettenhoffer több poszton is bevethető védőnek számít, szolgálataira pedig legalább 2028-ig szüksége van az olaszoknak, akiknek opciós joga lesz további négy esztendővel meghosszabbítani az új megállapodást. 

A magyar játékos az U17-es együttessel a negyeddöntőig menetelt a korosztályos bajnokságban, mellette pedig az U18-as, illetve az U20-as együttesben is kapott lehetőséget. Prettenhoffer a felnőttek között még nem debütált, de a soron következő idényben erre minden esélye meglesz. 

A győri nevelésű játékos idén debütált az U19-es magyar válogatottban, előtte pedig összesen tíz alkalommal lépett pályára a fiatalabbak között.

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