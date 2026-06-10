Hivatalos oldalán jelentette be a magyar bajnok ETO FC Győr, hogy hiába volt 2027-ig élő szerződése, Steven Vanharen mégis távozik az NB I-es csapat sportigazgatói pozíciójáról.

Távozik az ETO FC Győr sportigazgatója

Fotó: eto.hu

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Azok után, hogy a Fradi Borbély Balázst happolta el, most egy újabb győri sikerkovács számára is véget ért a kaland, aki ugyancsak kulcsszerepet vállalt az idén megszerzett magyar bajnoki címből. Steven Vanharen 2024 nyarán lett a Győr sportigazgatója, majd olyan játékosokkal erősítette meg a csapatát, akik nélkül csak álom maradt volna az aranyérem.

Később a szerződését is meghosszabbította 2027-ig, viszont ezt biztosan nem tölti ki, hiszen kedden hivatalosan is felbontotta a megállapodását.

„A fiatal játékosok beépítése mellett a piaci környezetben is magasabb polcra helyezte az ETO FC-t. További munkájához sok sikert kívánunk!” − olvasható a győriek hivatalos oldalán.

Még nem tudni, hogy Vanharen hol folytatja a pályafutását, korábban a Maccabi Tel-Aviv érdeklődéséről lehetett olvasni az izraeli sajtóban, de ami biztos, hogy az ETO-nak hihetetlenük sok embert kell pótolnia az előttünk álló nyárón.