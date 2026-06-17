A mexikói TUDN újságírója, David Faitelson szerint Efraín Juárez már hivatalosan is távozott a Pumas UNAM kispadjáról, és elfogadta az ETO ajánlatát.

A mexikói Efraín Juárez lehet az ETO FC új edzője

Fotó: ALFREDO ESTRELLA / AFP

Máris megvan az ETO FC új edzője?

A beszámoló szerint a szakember több lehetőség közül választott:

tárgyalásokat folytatott az izraeli Maccabi Tel Aviv együttesével, valamint közel állt ahhoz is, hogy a spanyol élvonalból idén búcsúzó RCD Mallorca kötelékébe kerüljön.

Végül azonban a győri projekt mellett döntött, amely szakmai szempontból különösen vonzó lehetett számára. Az ETO ugyanis a legutóbbi idényben megszakította a Ferencváros hegemóniáját, és megnyerte a magyar bajnokságot, ezzel kivívta a részvételt a 2026–2027-es Bajnokok Ligája selejtezőjében.

A kinevezés fontos mérföldkő lehet Juárez karrierjében.

A korábbi 39-szeres mexikói válogatott játékos edzőként már dolgozott a kolumbiai Atlético Nacional csapatánál, majd a Pumasnál is, azonban ez lesz az első alkalom, hogy vezetőedzőként egy európai élvonalbeli klubot irányíthat.

A 38 éves tréner számára tehát komoly lehetőség nyílik arra, hogy nemzetközi szinten is bizonyítson. Mint ismert, a magyar bajnok ETO FC az izlandi bajnok Víkingur Reykjavíkkal találkozik a labdarúgó Bajnokok Ligája első selejtezőkörében.