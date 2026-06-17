A mexikói TUDN újságírója, David Faitelson szerint Efraín Juárez már hivatalosan is távozott a Pumas UNAM kispadjáról, és elfogadta az ETO ajánlatát.
Máris megvan az ETO FC új edzője?
A beszámoló szerint a szakember több lehetőség közül választott:
tárgyalásokat folytatott az izraeli Maccabi Tel Aviv együttesével, valamint közel állt ahhoz is, hogy a spanyol élvonalból idén búcsúzó RCD Mallorca kötelékébe kerüljön.
Végül azonban a győri projekt mellett döntött, amely szakmai szempontból különösen vonzó lehetett számára. Az ETO ugyanis a legutóbbi idényben megszakította a Ferencváros hegemóniáját, és megnyerte a magyar bajnokságot, ezzel kivívta a részvételt a 2026–2027-es Bajnokok Ligája selejtezőjében.
A kinevezés fontos mérföldkő lehet Juárez karrierjében.
A korábbi 39-szeres mexikói válogatott játékos edzőként már dolgozott a kolumbiai Atlético Nacional csapatánál, majd a Pumasnál is, azonban ez lesz az első alkalom, hogy vezetőedzőként egy európai élvonalbeli klubot irányíthat.
A 38 éves tréner számára tehát komoly lehetőség nyílik arra, hogy nemzetközi szinten is bizonyítson. Mint ismert, a magyar bajnok ETO FC az izlandi bajnok Víkingur Reykjavíkkal találkozik a labdarúgó Bajnokok Ligája első selejtezőkörében.