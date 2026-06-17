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A mexikói sajtóban robbant a bombahír, miszerint Európában, egészen pontosan Magyarországon folytatja edzői pályafutását Efraín Juárez. A sajtóértesülések szerint a korábbi Pumas-tréner a magyar bajnok ETO FC vezetőedzője lesz, aki a következő idényben a Bajnokok Ligája selejtezőjében is irányíthatja új csapatát.

A mexikói TUDN újságírója, David Faitelson szerint Efraín Juárez már hivatalosan is távozott a Pumas UNAM kispadjáról, és elfogadta az ETO ajánlatát. 

A mexikói Efraín Juárez lehet az ETO FC új edzője
A mexikói Efraín Juárez lehet az ETO FC új edzője 
Fotó: ALFREDO ESTRELLA / AFP

Máris megvan az ETO FC új edzője?

A beszámoló szerint a szakember több lehetőség közül választott: 

tárgyalásokat folytatott az izraeli Maccabi Tel Aviv együttesével, valamint közel állt ahhoz is, hogy a spanyol élvonalból idén búcsúzó RCD Mallorca kötelékébe kerüljön.

Végül azonban a győri projekt mellett döntött, amely szakmai szempontból különösen vonzó lehetett számára. Az ETO ugyanis a legutóbbi idényben megszakította a Ferencváros hegemóniáját, és megnyerte a magyar bajnokságot, ezzel kivívta a részvételt a 2026–2027-es Bajnokok Ligája selejtezőjében.

A kinevezés fontos mérföldkő lehet Juárez karrierjében. 

A korábbi 39-szeres mexikói válogatott játékos edzőként már dolgozott a kolumbiai Atlético Nacional csapatánál, majd a Pumasnál is, azonban ez lesz az első alkalom, hogy vezetőedzőként egy európai élvonalbeli klubot irányíthat.

A 38 éves tréner számára tehát komoly lehetőség nyílik arra, hogy nemzetközi szinten is bizonyítson. Mint ismert, a magyar bajnok ETO FC az izlandi bajnok Víkingur Reykjavíkkal találkozik a labdarúgó Bajnokok Ligája első selejtezőkörében. 

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